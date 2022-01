Deben prohibirse motocicletas y bicicletas en las ciudades

“Huelga señalar los riesgos a que se está expuesto en esos vehículos que no son óptimos para circular entre miles que se adueñan de las calles”.

Desde luego que esta opinión está fuera de toda lógica y hasta parece un total absurdo, incluso de “alguien que que no está en sus cabales”; pero estamos seguros, amable lector, que para aquellos que han tenido el infortunio de sufrir un terrible accidente por circular en alguno de estos vehículos no lo es del todo. Para ellos, el mundo y su vida misma ha cambiado definitivamente, claro, en caso de haber sobrevivido y, probablemente, no volverán a usarlos para transportarse. Bueno, eso creemos…

El único objetivo de esta temeraria opinión es tratar de hacer conciencia para desistir del uso de bicicletas y motocicletas para transportarse por las calles de las ciudades por el alto riesgo que esto implica. Y no es que no se tenga ese derecho, porque eso no se lo quita nadie. A lo que nos referimos es que los viajes en ese tipo de vehículos son más peligrosos por estar en total desventaja al circular entre los miles de automóviles que casi siempre se conducen a altas velocidades. Huelga señalar los altos riesgos a que se está expuesto en esos vehículos de dos ruedas que no son óptimos para circular entre los miles de vehículos de todo tipo que se “adueñan de las calles” violando impunemente los reglamentos de vialidad.

Desde luego que no parece tarea fácil prohibir, mediante una ley orgánica de vialidad y seguridad colectiva previa, el uso de los citados vehículos, porque se impone el derecho a la libre circulación, y nada más justo que eso. Pero tratándose de la seguridad de todos, es menester llevarlo a un parlamento abierto para su análisis y, con ello, evitar al máximo, los terribles accidentes en los que estos vehículos se ven involucrados y en el que no hay día que no suceda alguno.

Es muy triste y lamentable ver cómo casi todos los días un hogar es enlutado a causa de un accidente vial y que se siga considerando sólo “como uno más”, o casi normal en una ciudad, y sin que nadie haga algo para evitarlos en lo posible.

Es aquí, justamente, donde las autoridades de seguridad vial deben intervenir para planificar debidamente las reglas de transporte público en las grandes ciudades. Concretamente la Ciudad de México, que es donde ocurren más accidentes de este tipo; es tiempo ya de planificar y reordenar los reglamentos para estipular qué tipos de vehículos deben circular en esa inmensa “mole de concreto” que muchos automovilistas irresponsables convierten en pista de carreras sin recato alguno.

De hecho, dada las dimensiones de la Ciudad de México, pero sobre todo por el número de vehículos que circulan casi al mismo tiempo, convirtiéndola en una gran “bomba explosiva” todos los días, es necesario establecer normas viales más estrictas y funcionales, por seguridad de todos. De ahí que, se entienda, se acepte o no, es necesario prohibir la circulación de motocicletas y bicicletas por las calles de la gran ciudad.

De acuerdo a información de estadísticas del Inegi, entre 2016 y 2020 ocurrieron 180 mil 316 accidentes en motocicletas, un promedio de uno cada 24 horas. El año más fatal para los amantes de las motos fue 2019, con 42 mil 667 accidentes en los que fallecieron 608 personas. Continuará…

Diego Alcalá Ponce

Colaborador

diegoalcalaponce@hotmail.com

MAAZ