Pobre Nuevo León

No entiendo a los regios. No me explico cómo, viviendo en un estado tan importante, pujante y avanzado, su gente escogió tan mal a sus últimos gobernadores. Rodrigo Medina y su estela de corrupción; El Bronco, fue un fiasco; Samuel García y su esposa, fatuos peligrosos.

Su más reciente tontería fue ponerse a jugar al papá y a la mamá, llevándose entre las patas a un bebé discapacitado. No les importó un bledo los derechos del niño, solo su ambición por los likes en sus redes sociales. No consideraron las consecuencias psicológicas que podría sufrir un bebé huérfano que, de la noche a la mañana, es sacado de la casa hogar para llevarlo a otro entorno, mucho más cómodo y cariñoso, y luego ser devuelto a su realidad. Su vanidad no les permitió darse cuenta de que es un niño indefenso que tiene derechos y que ellos violaron.

Ni Samuel García -abogado de profesión-, ni Mariana Rodríguez, ni nadie de su amplio equipo de colaboradores, recordaron que en México existen leyes que protegen los derechos de la infancia. Ni siquiera tuvieron la precaución elemental de proteger la identidad del bebé. ¿Quiénes son ellos para exponerlo en redes sociales? ¿Con qué derecho? El gobernador de Nuevo León, su esposa y posiblemente funcionarios del DIF estatal violaron varias leyes, ¿quedarán impunes?

Por lo pronto, el DIF nacional ya investiga el caso porque existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales), reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dio 72 horas al DIF de Nuevo León para darle información, ojalá que no la oculte o altere.

En México no existe legalmente la adopción temporal y los interesados deben obtener un certificado de idoneidad. Samuel García y su esposa se escudan diciendo que se trató de un permiso de convivencia familiar. Aún así, debieron haber cumplido una serie de requisitos y ser evaluados para saber si tienen la capacidad necesaria. ¿Lo habrán cumplido? ¿El gobernador de Nuevo León y su esposa abusaron de su posición para obtener beneficios en perjuicio de un bebé? ¿O fue una estrategia para obtener beneficios políticos y mercantiles?

No es el primer escándalo de ambos. Recordemos los más visibles: la campaña a gobernador de Samuel García quedó manchada por señalamientos de financiamientos ilegales de su esposa y su familia. La farsa de Mariana Rodríguez que se cortó el cabello para solidarizarse con un niño enfermo de cáncer. Claro, lo hizo en sus redes sociales, pero no se rapó -como se estila en esos casos- sino se hizo un corte estilo europeo. La mentira de la invitación del Papa Francisco para visitarlo, desmentida por El Vaticano. Todo expuesto en redes sociales para ganar simpatías y dinero. Él busca popularidad política. Ella, ingresos en sus redes sociales, a lo que se dedica con éxito.

Samuel García y Mariana Rodríguez apenas llevan cuatro meses en el poder. Pobre Nuevo León.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

MAAZ