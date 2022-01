Líderes de partidos: factores de división interna rumbo a las elecciones

Este año se disputarán gubernaturas de seis estados de la República, y como era de esperarse, se han gestado ya varias controversias en todos los partidos para la selección de quienes los representarán en las urnas, y es que todos los líderes (sin excepción) han tomado alguna decisión que les ha generado rupturas o rencillas internas.

A Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ya se le incendiaron algunas parcelas, y no es para menos, pues desde el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales, todas y todos quieren ser candidatos del partido de la Cuarta Transformación, entonces, algunos al no conseguirlo se van despechados y se sienten traicionados.

La mayor molestia en el partido gobernante ha sido la poca confianza que generan las encuestas, pues muchos piensan que en realidad fueron entregadas al contentillo del grupo que actualmente tiene controlada la dirigencia morenista, claro con la anuencia del líder supremo, no seamos ingenuos.

Por su parte, en el caso del PAN la mayor problemática se presentó en Aguascalientes, en donde incluso su gobernador Martín Orozco, pidió a Marko Cortés, dirigente nacional del partido, diálogo para no perder la entidad en las elecciones.

Y es que después de la desafortunada filtración en donde se escucha al propio Cortés advertirle a los suyos que tengan cuidado con Aguascalientes, puesto que es la única elección en donde podrían dar pelea, sería lamentable que las guerras intestinas apagaran por completo la agonizante velita albiazúl que apenas queda.

El caso de Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es canela fina, está en el ojo del huracán por la serie de desplantes que ha realizado en donde por momentos apoya la alianza opositora, pero a la primera oportunidad pinta su distancia.

Esto ha llamado la atención de opositores, aliados, analistas políticos y ciudadanía, quienes comienzan a formarse una imagen de división entre la contraparte de Morena, tal vez esa es la encomienda velada que tiene el dichoso Alito.

En la militancia tricolor, cada vez incrementa el descontento por la alarmante pérdida de espacios gobernados por los priístas. Por supuesto hay factores externos que afectan políticamente al PRI, pero la dirigencia está obligada a dar los mejores resultados y todo parece que este 2022, pudiera ser el último puño de tierra sobre el otrora partidazo. El año pasado vieron perder de sus manos

Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero e incluso Campeche, el estado que su dirigente nacional gobernaba. Este año Oaxaca e Hidalgo se sumarían a la funesta cadena de descalabros al hilo con Alejandro Moreno en la dirigencia.

Son tiempos de hacer política, de privilegiar proyectos y causas sobre nombres y grupos. El partido en el gobierno se mantiene fuerte y la popularidad de su guía es su mayor bandera y los números lo favorecen. Si los partidos opositores se indigestan con las pasajeras mieles que provocan la designación de sus candidatos, muy pronto encontrará la resaca en la cruda realidad de los resultados electorales adversos.

Privilegiar las propuestas, no los ataque ni las descalificaciones.

Las campañas electorales basadas en guerra sucia tienen efectos perjudiciales para la democracia, degradan a los partidos políticos y a los candidatos, aumentan la desconfianza ciudadana y hacen del abstencionismo una mejor opción. Se avecina un nuevo proceso electoral y conforme se acerca la sucesión presidencial, las campañas se hacen cada vez más agresivas, pero ojalá fuera con ideas que inviten al debate, pero no es así, ya que por lo que pudimos observar en los comicios pasados fue la abundancia exagerada de descalificaciones, denostaciones y ataques en contra los candidatos y su vida personal el denominador común.

Después de la controvertida elección presidencial de 2006, se aprobó la reforma político-electoral, que restringe e impone sanciones a partidos y candidatos que incurrieran en mensajes denigratorios. El ideal no se logró, no se acabó la guerra sucia, y nuestras instituciones demostraron que no cuentan ni con la fuerza ni con los elementos, y quizás tampoco ni con la voluntad para acabar con los viejos vicios que en nada abonan a la democracia.

Entonces, bienvenido el análisis que propicie debate.

En las seis entidades que elegirán gobernador el próximo 5 de junio, hay pendientes que resolver. Con la finalidad de conocer cuáles son las problemáticas más apremiantes de cada estado, en el plano económico, el Think tank México ¿Cómo Vamos?, construyó la herramienta denominada “Semáforos Económicos”, en la cual evalúan variables económicas durante el periodo de las administraciones salientes.

Interesante compartir esos datos, hago mención de algunos que considero las más relevantes. En la variable de crecimiento económico, los estados más sobresalientes fueron Aguascalientes y Quintana Roo, con una tasa anual de crecimiento promedio superior al 5%; mientras que Oaxaca, Durango y Tamaulipas no superaron el 3%.

En lo que respecta a la generación de empleos, nuevamente sobresale Aguascalientes superando su propia meta con 108% de nuevos trabajadores formales registrados ante el IMSS; por otro lado, los gobiernos de las siguientes entidades no alcanzaron ni siquiera el 35% de su meta: Tamaulipas e Hidalgo; y muy rezagados quedaron Oaxaca con 17%.

Las administraciones de ciertas entidades que resultaron bastante deficientes en la generación de empleos y crecimiento económico, no lo fueron, en cambio, en el aumento de la deuda pública, como Oaxaca, que aumentaron su deuda hasta 2 puntos como porcentaje del PIB Estatal.

En lo que respecta a la medición del Estado de Derecho, la ONG advierte que no existe una única forma de medir el Estado de Derecho en México a nivel estatal y que los esfuerzos por lograrlo son muy preliminares y podrían clasificarse en dos enfoques: (1) cumplimiento de contratos, y (2) eficacia del sistema de justicia. Con base en sus resultados en la variable del Estado de Derecho, los estados mejor calificados son: Durango, Quintana Roo y Aguascalientes.

El ejercicio anterior es para presentar con números y variables económicas, qué tan buenos o malos fueron los gobiernos que próximamente serán renovados, tomemos puntos objetivos para iniciar el debate y la discusión informada, bienvenido así.

Misceláneas:

1. Cambios en el gabinete.

El presidente está preocupado por el poco avance en la construcción del Tren Maya, y es que esta obra emblemática de su gobierno prometió entregarla durante el 2023, pero los meses pasan y nada más no observa resultados. Uno de estos cambios, fue la llegada de Javier May Rodríguez, hasta ahora secretario de Bienestar, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), marca una ruptura en la dependencia a cargo del Tren Maya, que hasta este martes estaba a cargo del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien desciende a una subsecretaría en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia relegada en un segundo nivel durante la administración actual.

¿Quién seguirá, Manuel Bartlett? No son pocos los escándalos que ha protagonizado el polémico Director, su hijo y su equipo. Su estilo lo confronta por igual con académicos, intelectuales y gobernadores, le pasó con el poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando se desempeñaba como autoridad suprema de Tabasco, por ejemplo. Es un hecho es que el presidente siempre está pensando qué ajustes hacer para consolidar sus proyectos, podrán seguir los cambios, sin embargo, está comprobado también que su gobierno valora la lealtad ante cualquier circunstancia por lo que se prevé que aguantará lo más posible a sus incondicionales.

2. Ricardo Monrreal hace política y mantiene su posibilidad.

El líder de Morena en el Senado, dejó en claro que nunca confrontará al Presidente López Obrador, pero tampoco se alejará de sus ideales por un mejor país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales recordó que desde hace casi un cuarto de siglo inició una larga travesía de lucha política con Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación: “Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!”, afirmó gustoso Monrreal.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ