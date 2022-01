El INE acorralado

La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Inegi fue clara: los mexicanos a partir de los 15 años confían más en el INE que en la Presidencia de la República. Estamos hablando de la institución, no de las personas que ahora lo conforman. Pero al día de hoy, nos encontramos frente a la posibilidad de un retroceso democrático de por lo menos treinta años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tienen al presidente del INE, Lorenzo Córdova, en lo que parece un callejón sin salida.

El reciente anuncio sobre el plan de austeridad propuesto para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato es uno más de los actos que tienen como fin acorralar, arrodillar y debilitar al INE previo a la reforma electoral; la revocación es un ejercicio de vanidad presidencial que, ante la opinión pública, le dará a López Obrador los elementos que requiere para proponer reformar a un órgano autónomo que no ha sido complaciente, ni comparsa de sus ocurrencias; es de tal magnitud la importancia de esta reforma, que el distanciamiento entre Ricardo Monreal y López Obrador comenzó a darse cuando el principal operador parlamentario se adelantó anunciando que presentaría su propia iniciativa en la materia; el presidente le contesto: la reforma la mando yo.

Por ello resultó predecible que desde la discusión del paquete fiscal 2022, Morena se atrincherara y redujera el presupuesto del INE, aún y cuando Córdova acudió a la cámara de diputados a demostrar la necesidad del presupuesto para la operatividad del ejercicio de revocación. Los legisladores siguieron otra vez la instrucción de Palacio Nacional: ni un peso más al INE.

Desde entonces la confrontación no ha hecho más que subir de intensidad; se sabe qué algo que caló hondo en el presidente fueron las declaraciones de Córdova en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: atacar la pobreza y desigualdad con políticas clientelares abre el paso a regresiones autoritarias; la respuesta fue igual de dura que el diagnóstico. Se ha iniciado una campaña para denostar a Córdova y al INE, presentándolo como el enemigo de la austeridad, de los pobres y del lopezobradorismo.

Por eso en Palacio Nacional se atrevieron a preparar un “plan de austeridad” que exhibiera los presuntos despilfarros. No importa que lo propuesto sea ilegal, por violar derechos laborales, no importa que proponga quebrantar la ley para hacer uso de recursos de fideicomisos, no importa que el Tribunal Electoral haya resuelto que se podrá solicitar una ampliación presupuestal a Hacienda. La respuesta fue, no tengo dinero. Ahorra.

En medio de esto los consejeros del INE han cometido errores. El principal es no comunicar con vehemencia a dónde van a dar los gastos. O no informar específicamente a lo que están obligados por ley respecto a la revocación. También dar la impresión de que están divididos, cuando han tenido decisiones unánimes en torno al presupuesto para la consulta.

Hoy más que nunca está en sus manos mantener la buena imagen de instituto y con ello, su existencia.



CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP

