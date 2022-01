1001 Tracklists presentan el informe anual 'A State Of Dance Music' para 2021

Nuevamente 1001 Tracklist nos trajo a detalle lo que marcó musicalmente al año 2021.

Siendo una de las páginas más importantes dentro de la música dance; después de haber presentado quiénes fueron los productores más influyentes del año, esta vez, a través de todos los datos que su página recopila a lo largo del año y con este nuevo listado, nos dan un vistazo bastante detallado de las canciones que marcaron dicho año; pero no sólo eso, si no que también podemos ver cuáles fueron los sets que dominaron, los sellos discográficos que brillaron comercialmente, además de los géneros dentro de la música electrónica que estuvieron reinando los pasados 12 meses.

A pesar de que llevamos dos años con muchísima incertidumbre en el mundo debido a la pandemia; con miles de eventos cancelados y pospuestos; musicalmente han sido meses muy interesantes. Han aparecido nuevas tendencias y ritmos y ha sido un momento perfecto para que todos los músicos exploren su creatividad.

También han sido un par de años marcados por los streamings y “la vida internet”, además que hemos bajado un poco la velocidad; y eso se refleja en la música, como si de alguna manera fotografiáramos cómo nos sentimos en medio de la pandemia.

Prueba de ello es precisamente que la página “1001 tracklist reportó el año pasado un crecimiento del 30% con respecto al anterior; es decir, se añadieron 69 mil nuevas playlist, y más de 111 mil canciones; casi 200 nuevos tracks por día, una cantidad verdaderamente asombrosa de nueva música. Además, 6,883,606 personas utilizaron en los meses pasados “1001 Tracklists” para descubrir música nueva.

En este informe anual también podemos encontrar "los momentos que definieron la música electrónica en el año 2021”. Basándose en los datos arrojados por su propia web, nos enseñan, en este apartado cuáles fueron los sub géneros dominantes, las canciones más apoyadas y escuchadas, los sellos musicales que tuvieron más influencia y las listas de reproducción que marcaron el año.

Subiendo a lo más alto de la categoría “Género Top”, el Tech House creció en popularidad con respecto al año pasado, con un total del 22% de los datos analizados dentro de las canciones que fueron “más apoyadas” por un DJ. Y la verdad es que no nos sorprende, el género viene pisando fuerte desde hace algún tiempo; incluso hay quien dice que el Tech House y el Techno es el nuevo “mainstream”.

Dentro de los géneros dominantes encontramos en segundo lugar al Dance con el 18%, el House con el 15%, el Trance con el 9%, el Electro House con el 8%, el Bass House con el 7%, Future House con el 6%, dejando hasta abajo de la tabla al subgénero de la era dorada del EDM: el Progressive House con tan sólo el 4%.

Con respecto a las mejores canciones; las que recibieron más apoyos únicos, la reina absoluta fue "Do It To It" de ACRAZE. Y era de esperarse, pues también fue la pista más reproducida del año pasado, además de contar con increíbles remixes por parte de grandes nombres dentro de la escena electrónica.

El segundo y tercer lugar fue para 'Set U Free' de GUZ y el remix de Vintage Culture & Kiko Franco de un clásico icónico 'Love Tonight’ de Shouse se quedó en el tercer puesto.

Pasando a los principales sellos discográficos durante el año pasado, Spinnin' Records sigue siendo el sello más apoyado por tercera vez consecutiva, con Armada Music , Musical Freedom Records , STMPD Records y Revealed Recordings completando el Top 5 de ésta categoría.

Con respecto al mayor número de visualizaciones, por un radioshow o un set, encontramos en primer lugar a Timmy Trumpet con 32 mil visualizaciones en su SINFHONY Radio 001 . Marshmello se ubicó en el segundo lugar con su actuación en Lollapalooza en los Estados Unidos.

Rave Culture de W&W se quedó con el tercer lugar con 26,300 visitas.

Luego Martin Garrix con su set de año nuevo de Tomorrowland, con la cantidad de 24,100 streams y cerrando la lista de los 5 primeros, Two Friends, con el Big Bootie Mix 019.

Armin Van Buuren con A State Of Trance se quedó corto para entrar a los primeros 5 lugares y alcanzó el sexto puesto con ASOT Top 1000.

En verdad, esta pausa que hemos tenido en el mundo fue una joya para la música, los productores pudieron concentrarse más en el estudio para entregarnos nuevas joyas musicales. Ya decía David Guetta que después de cada gran crisis vienen años maravillosos para la música dance, ya que en cuanto todo se calma, todo lo que queremos es salir a bailar y olvidarnos de todo por un rato.

Así que podemos esperar que venga una época bastante fructífera para la música electrónica. Sólo hay que terminar de salir de la tormenta.

Si quieres consultar el listado completo de 1001 Tracklists, puedes hacerlo aquí: https://www.1001tracklists.com/astateofdancemusic

POR MAJO MONTEMAYOR

@MAJOMONTEMAYOR

