El Instituto Nacional Electoral, vive uno de los tiempos más difíciles desde que se fundó como un organismo autónomo. Es clarísimo el deseo, la gran tentación del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, de hacerse de la organización de los procesos electorales y las consultas populares. Por increíble que parezca, el gobierno federal, ahora encabezado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, temporalmente al frente de las conferencias matutinas mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera de su segundo contagio de Covid 19, anunció que han elaborado un ejercicio y propuesta de cómo realizar la revocación de mandato del próximo 10 de abril con el poco dinero con el que cuenta el Instituto Nacional Electoral. El hecho podría leerse como un ejercicio de buena fe, pero eso es lo que menos tiene. Proponer al Instituto Nacional Electoral desde el gobierno una forma de organizar los procesos electorales y de consulta con una supuesta austeridad, es una invasión flagrante a la autonomía del INE. En entrevista con el Heraldo Televisión, la consejera electoral Claudia Zavala, dijo que ese documento de propuesta al INE se hizo público indebidamente ya que ese documento fue elaborado por una autoridad que la ley electoral establece debe estar al margen de los procesos electorales. Aseguró continuarán hacia adelante con el proceso de organización del ejercicio ciudadano de consulta popular para saber si los mexicanos queremos revocarle el mandato a la actual presidente. Reiteró que han solicitado a la Secretaría de Hacienda casi 1800 millones de pesos para poder realizar el ejercicio, sin embargo, la consejera electoral aseguró que, si Hacienda no otorga esos recursos, realizarán el ejercicio con lo que se tenga y hasta donde alcance. El INE está en un callejón sin salida porque es claro que la Secretaría de Hacienda no dará un peso más para la revocación de mandato con el argumento mediático del derroche de recursos por parte del INE. El argumento, es poderoso en un sector de la población que no está en conocimiento de lo que implica la organización de un proceso de consulta nacional. Da la impresión, que el gobierno federal, busca un desgaste a la imagen del INE, para una vez desgastado, iniciar procesos de reforma profunda al órgano autónomo, incluso algunos hablan de su eventual desaparición. Muchas voces y plumas se han levantado en contra de la pretensión de que el gobierno vuelva a ser juez y parte en los procesos electorales y de consulta y la defensa del INE, al mensos en las redes sociales, ya es un llamado de tendencia nacional. ¿Saldrá bien librado el instituto de este proceso? Ya lo hizo en 2018 y 2021. Estoy seguro de que habrá INE para mucho rato.

Corazón que sí siente

El gran incremento de contagios de Covid19, es el resultado de la poca importancia que los mexicanos le han dado a la pandemia. ¿Cuántos muertos más? Usa cubrebocas. #Seguimos en pandemia.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

