Poner fin al tráfico de armas

“La victoria obtenida por la violencia es equivalente a una derrota”. Mahatma Gandhi

Al comienzo del actual gobierno se daba por hecho que la Cancillería mexicana se desempeñaría dentro de tonos grisáceos y claroscuros, como había ocurrido en el pasado reciente y porque el presidente López Obrador, incluso desde antes de tomar posesión, no le daba mucha importancia. Sin embargo la administración pública y, sobre todo la política, se mueve a distintos ritmos y no se puede encuadrar en designios hechos desde el escritorio.

En este sentido, hemos visto como la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado gran relevancia en la vida pública de México. La actividad principal de la Cancillería y su titular, Marcelo Ebrard, ha sido la gestión de vacunas con distintos países del orbe, principalmente con Estados Unidos; el asilo político del ex presidente boliviano Evo Morales, emparejado con una visión latinoamericanista realizando un hermanamiento con los gobiernos que coinciden con la óptica política emitida desde Palacio Nacional; después vino la postulación de México para ser miembro del Consejo de Seguridad para concretarse en 2021 en la figura de Juan Ramón De la Fuente; atender los temas prioritarios de la relación bilateral permanente con el vecino del norte referente al plan migratorio y atender las causas de los flujos migratorios desde Centroamérica y el Caribe; así como reactivar las actividades económicas en la frontera.

Aunado a todo esto, desde la SRE se ha retomado un tema muy importante para la seguridad nacional, el tráfico ilícito de armas de fuego proveniente de Estados Unidos a nuestro país. Celebro este posicionamiento de la cancillería ya que desde 2011, en mi calidad de diputada presenté, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhortaba al titular del ejecutivo a través de la SRE a reiterar al gobierno de EEUU la ratificación de la importancia de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos, reforzar la vigilancia en aduanas y reforzar la infraestructura de la frontera para evitar el tránsito ilegal de todo tipo de armas de fuego.

Este tópico no solo no es nuevo, sino que ha ido en aumento, pues en aquellos días de finales de 2011 “las armas decomisadas en México y rastreadas, el 39 % provenían de tiendas en Texas, el 20 % de California, el 10 % de Arizona, y el resto de otros estados” según un informe del Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en la actualidad este porcentaje se incrementado al 70 % mismas que son fabricadas por compañías como Smith & Wesson; Barrett Firearms; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, por lo que el gobierno mexicano a través de la SRE presentó una demanda ante una Corte de Estados Unidos, para evitar que estas armas lleguen al crimen organizado en suelo mexicano.

Así, en el marco de la inauguración de la XXXIII reunión de Embajadores y Cónsules, Marcelo Ebrard reiteró que la prioridad de la SRE será regular la producción de armas de fuego y eliminar el tráfico ilegal de armas a nuestro país para así mitigar la violencia. Esperemos que nuestro país se consolide como un actor preponderante en la escena internacional y, sobre todo, que realmente se pueda poner fin a este cáncer que lacera a la sociedad mexicana (dentro y fuera del territorio nacional).

