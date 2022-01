¿Crónica de una elección perdida?

Este año tendremos elecciones para elegir gobernador en seis estados de la República, y al parecer el PRI está muy cerca de perder en uno de sus más grandes bastiones: Hidalgo.

Lejos quedaron los tiempos del partido hegemónico, aquellos donde el dominio absoluto priista en el país asustaba o inquietaba a más de uno. El PRI fue poco a poco perdiendo territorios que históricamente dominaba y en los que la palabra alternancia no existía.

La evidente crisis que vive el PRI, y las disputas internas encabezadas por su dirigente, se ve reflejada en que, de cinco bastiones emblemáticos —Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y Estado de México—, ya perdieron dos.

Al parecer está muy cerca de perder también Hidalgo y el Estado de México, debido al crecimiento de sus adversarios políticos, al trabajo de los gobernadores salientes y a la pérdida de la estructura partidista.

En 1989, en Baja California se presentó el primer triunfo de un gobernador surgido de una fuerza distinta al priismo, con la candidatura de Ernesto Ruffo, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN). Nadie advertiría en ese entonces que sería el principio de muchas más.

Hablar del Estado de México y de Hidalgo es hacer referencia al folclor del poder tricolor. El primero actualmente es gobernado por Alfredo del Mazo, y renovará gubernatura en 2023, y en el segundo Omar Fayad es el mandatario; en esa entidad se elegirá gobernador en 2022.

En esos estados se dio el surgimiento de los dos grupos más poderosos al interior del Revolucionario Institucional: el Grupo Atlacomulco y el Grupo Hidalgo.

Los de Atlacomulco vienen desde los tiempos de Isidro Fabela y el profesor Carlos Hank González. Algunos personajes surgidos de ahí son Arturo Montiel y Enrique Peña, este último expresidente de México.

El Grupo Hidalgo, pese a ser una entidad con menos peso de electores, ha sido cuna de políticos que se han posicionado dentro del PRI, como Alfonso Corona del Rosal, Jesús Murillo Karam y el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong.

El priismo debe estar preocupado y ocupado; ya en la elección de 2017 para la gubernatura del Edomex, Morena, con su entonces candidata y actual secretaria de Educación federal, Delfina Gómez, estuvo cerca de arrebatarle al tricolor su bastión, al quedar en segundo lugar, sólo 2.78 puntos porcentuales debajo de Alfredo del Mazo.

En Hidalgo se presagia una caída de otro bastión priista, ya que para la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador arrasó. El PRI se quedó con el segundo lugar, al obtener 18.46 por ciento de votos, a casi 42 puntos porcentuales de lo obtenido por Morena.

Hoy en Hidalgo pareciera no aplicar lo dicho por Nicolás Maquiavelo, cuando refería que la ambición de reinar es tan grande que no sólo domina a los que tienen por nacimiento esperanzas de sentarse en el trono, sino a los que no la tienen.

En la elección que se avecina en el estado de Hidalgo, pareciera más probable que gobierne un candidato emanado de Morena que toda la tradición priista que ha imperado en dicha entidad por décadas.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@EDUARDO84888581

CAR

