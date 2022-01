Esto fue lo mejor del 2021

Despedimos un año más. Un 2021 que al igual que le 2020 fue un año raro; de encierro, de pandemia, de nuevas variantes y muchos eventos cancelados; sin embargo para la segunda mitad del semestre pudimos vivir nuevamente eventos masivos y un poco de “regreso a la normalidad”

Además de todo esto, en definitiva, este año ha estado marcado por buena música y grandes álbumes dentro de la escena electrónica. Esa larga pausa que tuvieron los DJs y productores ayudó a que muchos terminaran aquellos discos que estaban en proceso y muchas, muchísimas canciones que marcaron tendencia a pesar de que no tuvimos verano -en toda la extensión de la palabra- para disfrutarlas en los mainstages de los principales festivales del mundo.

Echemos un vistazo a los 5 mejores álbumes que nos dejó la música electrónica en este 2021:

FOREVER- DON DIABLO.

Don Diablo estuvo con todo en este 2021 y con “Forever” demostró que lo bueno lleva tiempo. En este álbum contó con grandes colaboraciones de artistas como Galantis y Ty Dolla $ ign. Una de las mejores canciones que se incluyen en este material, "Thousand Faces" está dedicada a su difunto padre. En definitiva, este LP nos demostró por qué Don Diablo es versátil y un verdadero genio musical.

AREA 21- GREATEST HITS VOL.1

Martin Garrix y Maejor decidieron que el 2021 era un buen año para lanzar su primer álbum de estudio como AREA 21; este proyecto en donde unen la música dance con el Pop y el Hip-Hop. El álbum cuenta una historia divertida sobre 2 extraterrestres que se estrellan contra la tierra y experimentan adversidad social por primera vez.

ILLENIUM - FALLEN EMBERS

Illenium se “voló la barda” este año con su material titulado: "Fallen Embers”, en donde tenemos infinidad de buenas colaboraciones con grandes artistas como: Excision, Dabin, Said The Sky, Annika Wells, entre algunos otros. En verdad se lució con este increíble material, uno de los mejores trabajos de este 2021.

PORTER ROBINSON - NURTURE

A pesar de que la pandemia retrasó el lanzamiento de “Nurture”, este año Porter Robinson decidió lanzar su segundo álbum de estudio. Además, la demora le ayudó a encontrar su creatividad e incluir 3 pistas más; regalándonos un disco de 14 canciones que pasan de la felicidad a momentos de tristeza. Es un LP que disfrutas de principio a fin.

De hecho debutó en el número 1 del Billboard Dance / Electronic Albums.

RÜFÜS DU SOL - SURRENDER

Y cerramos la lista con RÜFÜS DU SOL, quienes después de una larga espera, lanzaron en este 2021 su cuarto álbum de estudio de larga duración llamado: ”Surrender" , un álbum muy interesante que nos lleva en un viaje musical que pudiera parecer algo espiritual. Tiene unos arreglos impresionantes, tanto así que recibió una nominación al "Álbum australiano del año" en los J Awards.

Por fortuna, el 2021 también estuvo plagado de buenos sencillos; canciones que sin duda se convertirán en poco tiempo en himnos de la música electrónica. Veamos cuáles son los 5 tracks más importantes de acuerdo al número de reproducciones:

FARRUKO - PEPAS

Aunque a muchos no nos guste, “Pepas” fue la canción más sonada durante este año, con más de 551 millones de plays en Spotify. Muchos de nuestros DJs favoritos hicieron grandes remixes a este canción, entre ellos: Tiësto, David Guetta, Benny Benassi, Robin Schulz y Steve

Aoki.

Un track que seguramente seguirá sonando el próximo año en los festivales.

JOEL CORRY, RAYE, DAVID GUETTA - BED

“Bed”, estrenada en Febrero, se convirtió en un himno de la música electrónica durante este 2021 con más de 279 millones de reproducciones en Spotify. Un track que Guetta junto a Joel Corry y Raye supieron combinar a la perfección entre el mundo del pop y la electrónica. En definitiva una de las canciones más exitosas del año.

MARSHMELLO - MARSHMELLO - LEAVE BEFORE YOU LOVE ME

Para mayo, Marshmello en compañía de los Jonas Brothers lanzaba “Leave Before You Love Me”, que contó con la coproducción de Alesso.

La canción tiene más de 243 millones de “streams” y fue interpretada en los Billboard Music Awards.

J BALVIN, SKRILLEX - IN DA GETTO

Parte de una serie de sencillos de varios géneros que pusieron a Skrillex nuevamente en el mapa fue “In Da Guetto” junto a J Balvin.

Esta pista sampleó la canción de 1993 de David Morales y Bad Yard Club y combinó la música latina con el increíble sonido de Skrillex, que ha demostrado poder brillar en cualquier género musical.

TIËSTO, KAROL G - DON´T BE SHY

A los fans casi les daba un infarto cuando se enteraron que Tiësto iba a colaborar con Karol G, pero cuando escuchamos la canción la verdad es que fue una grata sorpresa. Un excelente crossover entre la electrónica y el pop.

"Don’t Be Shy” tiene más de 183 millones de reproducciones en Spotify y eso que fue lanzada apenas en Agosto, lo que llevó a Tiësto a aprovechar que ya empezaban a haber eventos para hacer una gira por Las Vegas con el lema: "Don’t Be Shy Las Vegas”.

La realidad es que aquí se nos quedaron cortas las 5 posiciones, porque no podemos dejar fuera de lo mejor del año a:

Swedish House Mafia con The Weekend en “Moth To A Flame” que tiene +131 millones de plays.

Acraze con “Do It To It” con 120 millones de streams, además de ser una de las canciones más populares en Tik Tok.

Shouse con “Love Tonight” en el remix de Guetta con 106 millones de reproducciones en Spotify.

Impossible de David Guetta y Morten con ese increíble sonido Future Rave que alcanzó los nada despreciables 20 millones de plays.

Musicalmente el 2021 fue un año increíble. Nuestras playlists estarán repletas de estas canciones y álbumes para que recordemos que a pesar de ser un año “medio desastroso” nos regaló grandes himnos que -dedos cruzados- esperamos escuchar en vivo durante los festivales en el 2022.

Gracias por haberme acompañado en esta columna durante un año más. Deseo que el 2022 te traiga mucha salud, alegría, paz, amor y por supuesto, muchos festivales y buena música electrónica.

¡Feliz año nuevo!

