Un fracaso llamado Javier Corral

En el primer minuto de ayer Javier Corral Jurado terminó su encargo como gobernador de Chihuahua y dejó detrás una estela de decepciones, agravios y fracasos. Llegó al poder gracias a la promesa de meter a la cárcel a César Duarte Jaques, su antecesor, y fracasó. Se va con el reproche de los chihuahuenses que esperaban mucho más de él. Corral se mantuvo –prácticamente de principio a fin de su gestión– como uno de los gobernadores peor evaluados en las encuestas ciudadanas. Intentó imponer a su sucesor en el PAN y fue rechazado. Entonces, traicionó a su partido. Se dedicó a perseguir judicialmente a la candidata panista, hoy gobernadora, Maru Campos, y apoyó al candidato de Morena, Juan Carlos Loera.

Javier Corral recibió el gobierno con una deuda de 49 mil millones de pesos. En su Quinto Informe de Gobierno, aseguró: “nos vamos sin haber aumentado un solo peso más la deuda del Estado, incluso la redujimos, en términos cuantitativos en cerca de mil millones de pesos”. Mintió. La deuda es superior a los 75 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. El presupuesto 2021 para el estado es de 74 mil 225 millones de pesos. Lo deja prácticamente quebrado.

Javier Corral no dejó una sola obra emblemática de su paso como gobernador. La única es un sistema de transporte urbano que está detenida desde hace tres meses y tiene a amplias zonas de Ciudad Juárez como de guerra. Le invirtió más de mil 300 millones de pesos y la dejó inconclusa. Maru Campos, ya gobernadora constitucional de Chihuahua, reconoce que enfrentará un entorno financiero difícil. Simplemente, no hay liquidez. “Los chihuahuenses me eligieron para tomar decisiones difíciles, pero éstas serán bajo un análisis y con la información correcta, no a través de ocurrencias o dependiendo del humor con el que despierte”.

Su gabinete tiene la instrucción de reestructurar las secretarías y poner orden administrativo. La gobernadora Campos dijo que si se encuentran irregularidades, cada secretario tendrá que interponer las denuncias correspondientes.

Javier Corral nunca dejó de hostigar a Maru Campos, las cicatrices siguen abiertas. Muestra clara de ello fue el hecho mismo de que sólo se vieron las caras un instante para firmar las actas de entrega-recepción del gobierno. Ni siquiera bajaron por la misma escalera al acto protocolario en el Palacio de Gobierno. Maru Campos escribe su historia a partir de hoy. Javier Corral la dejó sellada con ineficiencia y traiciones. Ante la ausencia de un legado, será recordado como el que quiso, pero no pudo.

BON APPÉTIT: El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, se aparta ya del ruido y golpeteo político para concentrarse en lo verdaderamente importante: la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y la Ley de Revocación de Mandato. En ambas hay trampas que la aplanadora morenista pretende imponer, ojo con eso. Marko Cortés tiene en él una pieza clave.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

