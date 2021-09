Aquel defensor de migrantes que alzaba la voz ante la injusta forma en que eran tratados dichas personas al ingresar por nuestra frontera sur ha perdido la razón. Hoy levanta su dedo flamígero para afirmar que los migrantes son usados para golpear al gobierno de López Obrador.



El padre Solalinde mencionó en entrevista radiofónica que: “al gobierno de Estados Unidos no le gusta el gobierno de México y está tratando de emplear a grupos tales como ‘Pueblos sin Fronteras’ para acarrear a migrantes y golpear al gobierno de Andrés Manuel”.



Su acusación se desarrolla en diferentes escenarios. El primero es entrometerse en el quehacer de un país vecino. Sabemos que ahí muchos no son amigables con los migrantes, pero quienes están sirviendo de muro fronterizo al paso de los mismos no es la Border Patrol estadounidense sino la Guardia Nacional mexicana. Los que están golpeando a los centroamericanos y caribeños en Tapachula, Chiapas, no son soldados o marines gringos, son los miembros del Instituto Nacional de Migración y agentes del orden del gobierno mexicano.



Solalinde convenientemente evita señalar la crisis económica, política y de libertades por la que atraviesan naciones como El Salvador y Guatemala, donde los opositores a esos regímenes son encarcelados, la división de poderes ha sido eliminada y una crisis sin parangón los azota. El resultado es un enorme número de personas que huyen de sus hogares esperando encontrar un mejor futuro.



Es vergonzosa la transformación del sacerdote. Tan maltratados fueron los migrantes en gobiernos pasados como en este. Pero pareciera que a partir de diciembre de 2018 el padre Solalinde solo usa sus lentes para mirar a migrantes que son usados para molestar y golpear a AMLO.



La defensa de los migrantes y el autoproclamarse como defensor de los derechos humanos no debiera ser a conveniencia ni servir únicamente para fustigar a quienes políticamente no es de su agrado.



Los migrantes han sido vejados y ultrajados durante largas temporadas en nuestro país, pero es evidente que en esta administración el maltrato ejercido por las propias autoridades ha aumentado.



Se equivoca la 4T si cree que servirá de mucho la violencia mostrada por México y el abuso de autoridad para presumirla en Washington, D.C.



En nuestra frontera sur, las autoridades migratorias siempre han puesto trabas a quienes quieren entrar a México para trasladarse y alcanzar su destino final en los Estados Unidos, pero lo que se atestiguó estas últimas semanas es una vergüenza para el país que siempre ha ofrecido asilo y refugio a perseguidos políticos y migrantes de todo tipo.



El padre Solalinde es un miserable. Quien fundó un refugio para atender a migrantes ahora despotrica en contra de ellos con objeto de servir de parapeto a un gobierno fallido. ¿Qué logra con ello? ¿A cambio de qué prebenda decidió vender a “sus hermanos”?



Somos testigos de la peor degradación del ser humano. Aquel que se autoproclama noble de sentimientos y ministro de culto, mas no escatima en decir mentiras o en convertir a sus antes defendidos en títeres de sus palabras. El padre Solalinde ha descendido a ser un simple fariseo. Acaba de signar otro terrible episodio de la historia deformada que documenta la 4T.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

dza