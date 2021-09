¡Aaay, Anaya, abusado, alerta, aguas!

Antes, años atrás, anduviste atinado, acelerado, activo, audaz. Ahora ampárate, agudízate, avíspate, avívate.

Ante ambientes adversos, Alejandro alista agentes; Adán Augusto arribó al andamiaje acorralador, AMLO anda atosigando, afinando alianzas, alcanzando acuerdos.

Atrás, Anaya, atrás, asiéntate. Acude a amigos ausentes, antiguos aliados ahora alejados, ariscos, apanicados.

Ahora acorralamos a acicalados asaltantes administrativos, apuntamos a afilados atracadores antipopulares, así, así, así, atrapan a abusadores abren alcantarillas, afloran a arrasadores ambientales a ambivalentes apátridas, a aviesos ansiosos antes aplaudidos, ahora acogotados.

Andan acelerados, Anaya, ¡ándale!, acude al abogado Aguilar, apela, ampárate, acuérpate; abogada actual amloísta arremeterá, allá ayudará a Alejandro. Asístanlo amigos amicuscuriae, amicicuriae, asustadizos, apagados, amedrentados, aterrados, atolondrados, ateridos, aguados, agüitados, azonsados, avergonzados, ábrance, afloren asépticamente, alabado Alá: apóyalos, andan acojonados, apocados, acartonados. Anaya agarró, afirman, acúsanlo, aseador argentífero, ahora asilado americano.

Artificiosos amansadores, amanerados, atildaditos andan atrás aferrados a agarrarte, a aprisionarte, a abortar aspiraciones aliancistas, aspiracionistas, all around are assholes, alerta, asimila acémila asnal atercada, alterada, amachada.

Atiende a algoritmos anticipados, asistemáticos, asintomáticos. Apachurraste al alpinismo anterior: Angélica acuérdase, antipanistas asumen arrogancia, abandonan alineaciones azules, avísales, acuérdate, acuérdate, atraes animadversiones, ¡ayyyyy!

Aprobacion AMLO aumenta asintóticamente, alienta a antianayistas.

Anuncia Anaya abandona aspiración, aguas amánsanse. AMLO andará apapachando América, antes abracadabra aguaceros atlánticos ahogadores. Abandona aspiración Anaya, ahora, ahora, ahorcado andas, asediado, acedo, achicopalado, amuinado, apen…ado, antiabortistas atacante acordonante.

Abogado Anaya, admirable, afganistano actitudinal, amnésico, anoréxico, abstemio, asesórate ahora argentino atrabancado, amigo apreciado, atascado, apacíguate, aflójalas amarras, arroja ataduras, aneuronízate, ama, acepta, alíviate, aliviánate, advertido ante acciónnacional, albiazules abandonáronte acuérdate, acuérdate, arquitecta adorada, ahorra agruras, acéptalo asunto álgido, agónico, apabullante, aterrador, ¡anímate!

POR RAMÓN OJEDA MESTRE

ROJEDAMESTRE@YAHOO.COM

