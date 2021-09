Línea 12: ¿quién tuvo la culpa?

4 meses tardó en llegar el dictamen sobre las causas del colapso en la Línea 12

Ayer, por fin, se dio a conocer el informe final sobre las causas del derrumbe en un tramo elevado en la Línea 12 del Metro. El documento era previsible. Se queda en lo vago, no profundiza sobre las responsabilidades. Estas, no tocan a altos funcionarios. El peso de la tragedia se recarga en “el pandeo de vigas ante la falta de pernos en una longitud significativa”. En otras palabras, la culpa es de todos y de nadie. La culpa es de “la infraestructura” y “el mantenimiento”. ¿Qué no hay responsables de una y otra? ¿Quién pagará las muertes?

Más de cuatro meses han pasado de la tragedia en la que murieron 26 personas, y hay cero responsables detenidos, cero órdenes de aprehensión y cero despidos. En más de 120 días solo Florencia Serranía decidió separarse de su cargo, tras un par de meses de ausencia pública. Ella renunció, nadie la echó. Pero sigue impune.

***

Según el Dictamen Técnico Final elaborado por la empresa noruega DNV, el desplome del tramo elevado de la Línea 12 ocurrió “por el pandeo de vigas ante la falta de pernos en una longitud significativa”. Así lo informó ayer Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios de la CDMX, al leer la presentación del Informe.

“Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”, leyó Esteva.

“Como resultado, la estructura compuesta estaba operando con dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron con condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”, dijo.

“Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del arco y redujeron la capacidad de estructura para soportar la carga”, apuntan las conclusiones.

“Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes, y pernos mal colocados”. La culpa, pues, ¿es de los pernos? ¿Quién debió ponerlos y no lo hizo? ¿Quién tuvo que supervisar que estuvieran? ¿Quién debió revisar que las vigas no experimentaran “condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”?

“Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de la viga y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares del diseño aplicable”, señala el documento.

¿Quién fue responsable del tramo de diseño, construcción, supervisión y mantenimiento?

Según el Dictamen, la tragedia pudo evitarse. El documento apunta que, al menos desde diciembre de 2019, existía evidencia capturada por un dron que daba cuenta de fallas en la estructura que colapsó 18 meses más tarde. ¿No las vio nadie en el gobierno de Claudia Sheinbaum?

***

El Informe olvida una fecha que marca un parteaguas para la Línea 12: 19 de septiembre de 2017. Porque fue a partir del sismo que comenzaron a aparecer denuncias de vecinos de la zona, usuarios de la Línea y trabajadores del Metro, advirtiendo riesgos por un posible colapso en el tramo elevado que se vino abajo. Y, sobre todo, es desde ese momento, que autoridades del STC -su entonces director Jorge Gaviño- prometieron el “reforzamiento en todas las columnas del tramo elevado” ante lo que se reportó entonces como “afectaciones” en “columnas y trabes” en el trayecto que atraviesa la alcaldía Tláhuac.

Luego del terremoto, el gobierno capitalino tomó la decisión de cerrar la Línea. 44 días después, el 31 de octubre, el Metro reabrió. Gaviño dijo que todas las columnas y trabes del viaducto elevado serían revisadas mediante técnicas de rayos X y ultrasonido, para detectar daños generados por el sismo.

Pero ese no fue el único cierre. Aunque las razones por las que estuvo cerrada en 2013 y 2014 fueron otras: rieles, durmientes, vagones y costos. Cuando se reabrió en 2014, se garantizó la seguridad. Es decir, alguien avaló su operación, como se hizo en 2017 y también durante los 29 meses del actual gobierno, previos al derrumbe.

¿Quién recibió y avaló la operación de la Línea? ¿Ahí no hay responsabilidades?

Para hablar de justicia hacia las 26 familias que perdieron a un ser querido, se necesita primero que haya verdad. ¿El informe presentado la arroja?

