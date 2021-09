Jugar a las estatuas

Hay estatuas –el David, la Victoria de Samotracia– que conmueven; no es el caso, sin embargo, de la estatuaria pública de corte histórico. (No en balde para denostar cierta historiografía heroícista y acrítica se habla de una Historia marmórea o de bronce). En ese supuesto se inscribe la de Cristóbal Colón que morara hasta hace poco en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

Encargado originalmente durante el imperio de Maximiliano, pero instalado en la primera presidencia de Díaz, el Colón–como todos los monumentos públicos de gobiernos autoritarios– busca imponer una idea de mundo, a la sazón europeízante y negadora del mestizaje. Colón es un personaje fascinante: lleno de claroscuros, brutal y aventurero, murió ignorante de las formas en que su arrojo habría de transformar el mundo para mal y para bien. Su estudio es digno de interés, pero difícilmente merezca su figura veneración. Impolutos sólo en bronce –o en la historiografía de quien los reivindica para sus propios propósitos–, los grandes hombres y las grandes mujeres son siempre más hombres y mujeres que grandes: lo humano es complejo, lo humano es falible; cuando esa dimensión se pierde no quedan, sino los aparejos del poder.

No me sumaré, pues, al coro de quienes lamentan el retiro de la estatua: entiendo que en estos tiempos post George Floyd su permanencia no sería sino fuente de conflicto social y caos vial, que su homenaje indigna a muchos –aun si a muchos nos da igual– y celebro que, por su antigüedad, por su razonable valor artístico, y porque Colón forma parte de nuestra historia, sea reubicada en un emplazamiento otro, menos vistoso.

Menos conforme estoy con la propuesta que el Gobierno de la CDMX ha anunciado para su sustitución. Pedro Reyes es un buen artista. Y las mujeres indígenas –como todas, y todos los hombres– merecen el mayor de mis respetos. Sin embargo, sustituir la efigie de un hombre blanco por la de una mujer indígena no supone sino perpetuar el problema, cambiándolo de signo. La idea de mundo del partido gobernante, construida a espejo de la que derrocó, propugna por una cultura hegemónica, que apareja a lo indígena “puro” y romantizado, discurso que no acusa sino idéntico autoritarismo ideológico.

México no es europeo y no es prehispánico: es ambos y ninguno. Mestizo, es sincrético, diverso y complejo. Mejor: debería ser ciudadano.

Mientras los gobiernos sigan concibiendo el arte público como vehículo para la imposición ideológica, no dejaremos atrás la cultura de Estado, nombre elegante de la propaganda. Las sociedades contemporáneas precisan un arte público no figurativo, abierto no sólo a la participación, sino a la construcción de significados tan múltiples y distintos como los ciudadanos.

Lejos estamos de él. Seguimos jugando a las estatuas.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

@NICOLASALVARADOLECTOR

PAL