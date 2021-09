Después de casi 18 meses del cierre de escuelas, la semana pasada, miles abrieron las instalaciones en la mayoría de las entidades federativas. Sólo en Michoacán y las escuelas controladas por la CNTE no lo hicieron.

Guerrero y Yucatán habían acordado abrir a partir de esta semana, y en Baja California Sur, Sinaloa, el norte de Nayarit y el sur de Sonora lo pospusieron por los efectos del huracán Nora.

Hemos afirmado que la escuela no es una instalación física, sino una comunidad de personas. Hoy esta distinción es más clara. Hay un avance notable en la apertura de planteles, pero no así en la asistencia de niñas, niños y jóvenes. Según la SEP, la semana pasada abrieron 119 mil 497 escuelas, asistieron 970 mil 617 maestros y 11 millones 426 mil 26 estudiantes. Esta semana, 15 mil 733 escuelas, 229 mil 628 docentes y un millón 213 mil 889 estudiantes más se incorporaron. En Michoacán, escuelas permanecerán cerradas por problemas políticos.

Los retos inmediatos son múltiples. En entidades como Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Yucatán, que optaron por controlar las reaperturas, las autoridades irán determinando paulatinamente qué escuelas están en condiciones de abrir.

En las entidades que buscaron una reapertura indiscriminada, no hay información sobre las escuelas cerradas, salvo la oposición de la CNTE, pero la razón puede encontrarse en el deterioro de su infraestructura. Destaca nuevamente Jalisco, donde 84 por ciento de la matrícula de educación básica ya regresó de forma presencial. En el Índice de Regreso Estatal (IRE) que presentamos recientemente identificamos, con base en su contexto educativo y epidemiológico, que una de cada cuatro la vinculada al crimen organizado, no nació en su gobierno. Pero ha sido su gobierno el que decidió rendirse ante el crimen de forma abierta y deliberada, con la falsa idea de que lograría apaciguarlos; que se “portarán bien”. Esto no sólo no ha funcionado, sino ha empeorado los conflictos en regiones como Michoacán, el noroeste del país y ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana. Este lunes vivimos un ejemplo más, quizá el más claro de todos. En una carretera cercana a Caborca, Sonora, policías estatales se enfrentaron con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, que viajaba en varias camionetas. El saldo fue de cuatro delincuentes fallecidos y tres policías heridos. Luego vino lo más grave, que circuló en redes sociales: a unos kilómetros del enfrentamiento, otro grupo de delincuentes se encontraron una patrulla de la Guardia Nacional, y así, con armas largas en mano y tras un breve diálogo, acordaron seguir su camino con una frase que recapitula todo: “Hey, todo bien compa”. ¿Cómo deben las autoridades estatales entender lo sucedido? ¿Qué decirles a los policías heridos en cumplimiento de su deber? ¿Cuál es el mensaje que se manda a la delincuencia escuelas no debería reabrir. Sería deseable que tanto la SEP como las autoridades educativas locales hicieran un análisis similar para apoyar las decisiones de los directivos escolares.

En las escuelas reabiertas los retos son otros. Lo más inmediato y urgente es reforzar y asegurar las medidas de protección sanitaria. Los casos de contagio reportados en 88 planteles, según la SEP, pueden no ser atribuibles a la reapertura, sino a medidas de seguridad en los planteles, pero en las próximas dos semanas se podrá comprobar qué tan efectivo ha sido el triple filtro. Por ahora, sólo 39 escuelas han vuelto a cerrar sus puertas. Es destacable el sistema de monitoreo de casos sospechosos en línea que Tamaulipas busca implementar.

También en las próximas semanas estaremos ante el reto de saber cómo remontar el enorme rezago educativo que produjo la educación a distancia. Celebremos que se rompió la inercia, pero reconozcamos que estamos a la mitad del camino para la restauración plena de los derechos educativos de NNJ.

Nuestro IRE puede ser consultado en: https://www.mexicanosprimero.org/regreso/indic

POR FERNANDO RUIZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FRUIZ_RUIZ

PAL