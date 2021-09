La Bolsa lanza faro de luz

Ayer la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, lanzó lo que probablemente será su iniciativa más trascendental en la década: un programa para auxiliar a pequeñas y medianas empresas a implantar prácticas de desarrollo sostenible, gobierno corporativo y estrategias sociales.

Nunca se había visto a la Bolsa compartir sus conocimientos con tanto ahínco hacia empresas que no cotizan.

Es un cambio de paradigma fenomenal. En lugar de esperar a que las empresas pequeñas y medianas se sofistiquen por sí solas y lleguen algún día a solicitar financiamiento bursátil —cosa que en México ha ocurrido escasamente porque se prefiere el financiamiento bancario y las estructuras de gobierno familiares—, la Bolsa saldrá a evangelizar.

De hecho, la propia institución dijo que estas capacitaciones se otorgarán de forma gratuita a “empresas que busquen obtener financiamiento bursátil por primera vez”.

Si en este ejercicio la Bolsa es exitosa, y además abre una nueva interlocución con el gobierno, con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es posible que en el segundo tramo del sexenio reviva algo más que el Índice de Precios y Cotizaciones; es decir, que el mercado bursátil y el financiamiento vía capital retomen sus fueros.

El programa de la Bolsa es ambicioso. Además de gratuito, está finamente pensado para que existan mentorías de seguimiento de parte de empresas que ya están listadas; así como conferencias gratuitas de expertos, hablando de las bondades del mercado de capitales y de cómo sofisticar la gestión empresarial para tener acceso a ese financiamiento.

Es urgente que las finanzas personales de millones de mexicanos incluyan inversiones de renta variable y que cualquier persona se sienta cómoda hablando de rendimientos, dividendos, horizontes de inversión, tasas de interés y otros términos básicos, porque todo ello auxilia en la formación de patrimonio. La brecha de conocimiento financiero entre un mexicano y gente de otros países con renta equivalente probablemente no ha sido calculada, pero es presumible que pueda ser sumamente alta, dada la carencia de una cultura bursátil amplia y dada la propia limitante que impone que no más de 200 empresas estén cotizando permanentemente, y que no ocurran decenas de ofertas públicas iniciales cada año, como en otras naciones.

Qué bueno que la Bolsa lanzó esta iniciativa. Es un faro de luz que da esperanza en medio de tanto desastre conceptual sobre la creación y el reparto de la riqueza en México.

MERCADO LIBRE

La empresa que encabeza David Geisen abrió ayer una tienda oficial de Apple en su plataforma, con más de 130 productos.

MICROSOFT

El fenomenal Satya Nadella, CEO de Microsoft, será invitado de lujo este viernes en el evento México Siglo XXI, de Carlos Slim.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

PAL