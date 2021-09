El miedo no anda en científica

Hace 52 años, el 4 de septiembre de 1969, el presidente Díaz Ordaz y el regente Corona Del Rosal, inauguraron el Metro, el mismo que mueve más de 4.9 millones de pasajeros diariamente. Celebró su cumpleaños en el olvido de la regenta, quien prefirió ir a esconderse en la inauguración del #PuenteXochimilco.

Lo único que tuvo a bien hacer fue replicar un tuit de Guillermo Calderón, el nuevo director general, después de que el ingeniero Slim condicionara en Palacio Nacional, el rescate del tramo que se colapsó de la Línea 12, a la salida de Florencia Serranía.

Esta obra de ingeniería mexicana de orgullo nacional y merecedora de reconocimientos internacionales es 89.11% priista, ya que de los 450 km de vías principales (225 de vías principales dobles) que tiene, 401 km fueron construidos por los gobiernos del PRI.

La indiferencia de la regenta con la fecha no es casualidad, ya que todas las encuestas indican que la falta de mantenimiento al Metro durante su gobierno, que ocasionó la tragedia de mayo, fue el elemento catalizador para el Waterloo electoral de Morena en la ciudad que le vio nacer. Sus trabajadores laboran los 365 días del año, en tres y hasta cuatro turnos, ya que su horario de operación es de 6:00 a 24:00 horas, y por ende, se trabaja aún de noche, entrando a pruebas a las 4:00 horas.

Después de filtrar, sin el manto protector de Palacio Nacional, la versión de los pernos Nelson al New York Times, como supuesta causa de la tragedia, para después tener que desmentir vía la FGJ capitalina que se les hubiese dado acceso a la zona cero para tomar las fotos de la filtración de un colaborador de la ADIP, en el texto del Tercer Informe de Gobierno, la regenta se ha visto forzada a cambiar el guion de Epigmenio Ibarra.

En el informe ya nada se señala de los infames pernos Nelson, ni de las fallas de origen en la construcción de la obra, por el contrario, se valida todo lo hecho por la administración del canciller Ebrard.

Pero además se señala que después del temblor del 23 de junio de 2020 se efectuó una revisión “sin obtener hallazgos que justificaran una intervención inmediata de carácter mayor”, es decir, los pernos Nelson no habían dado de sí ni con los dos megasismos y tras casi nueve años de inaugurada. Es por eso que Sheinbaum no celebró el aniversario porque ya no sabe a quién culpar, ni qué decir, ni cómo mentir sobre una tragedia que es 100% responsabilidad de ella por haber nombrado a Florencia Serranía al frente del Metro y por haber recortado por la pandemia su presupuesto para mantenimiento, que pasó de 17 mil 224 mdp en 2020 a 15 mil 81 mdp.

Sin el #PeritajeCarnal de la empresa por ella contratada, con denuncias de familias de las víctimas de no acceso a las carpetas de investigación y solicitudes no atendidas de legisladores de oposición, de información sobre el avance de los peritajes de la propia Fiscalía, Sheinbaum se quedó ciega, sorda y muda. Lo único que ha funcionado desde la tragedia es el seguro que por ley debe contratar el Metro, mismo que ha pagado más de 48 mdp a víctimas y sus familias, por sólo $5,046,502 de Sheinbaum.

POR FEDERICO DÖRING

DIPUTADO LOCAL DEL PAN

@FDORINGCASAR

PAL