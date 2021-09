El ejercicio activo de la libertad de expresión tiene enemigos fuera de la esfera gubernamental que, se piensa, es sólo en ese ámbito donde reposa la búsqueda de restringir este derecho fundamental. Un ejemplo paradigmático es el caso de @epigmenioibarra, quien, de todos es sabido, es un activista puntual que muestra su adhesión a la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Considero que Epigmenio es de las poquísimas personas cuya forma de pensar, decir y hacer transitan por el mismo sendero. De ahí mi reconocimiento y admiración a él y su obra. Hay, a mi juicio, una congruencia como sello distintivo de vida. Y este valor moral trasciende. Por supuesto, admito y entiendo que hay quienes tienen una percepción distinta. Es aquí, claro está, donde la libertad de expresión adquiere su máxima importancia porque da cabida a las más diversas formas de entender el quehacer público. La expresión de puntos de vista, de opiniones, debe ser sometida a ideas distintas. Los argumentos del debate de la agenda pública pueden y deben combatirse con otros pareceres.

No es el caso con Epigmenio, a quien no se le combate con ideas, sino con una descalificación personal que persigue limitar el alcance de su libertad de expresión. En ese afán, existe un prejuicio de fondo: la certeza en sus detractores de que nadie puede opinar o coincidir en lo general y en lo específico con la 4T, sin que esa tarea no se encuentre anclada necesariamente en la búsqueda de una ventaja personal, ya sea política o económica.

Por tal razón se ha hecho una labor mayúscula para identificar los supuestos beneficios económicos de Epigmenio. No le han encontrado una sola conducta que sea constitutiva de delito o falta. Ha trascendidoque su empresa fue beneficiaria de un préstamo por 150 millones de pesos por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Nadie ha dicho, empero, qué disposición se ha vulnerado con ese acto y cómo se ha hecho semejante acción. Y no lo han hecho por la simple y sencilla razón de que no existe esa supuesta falta que, sin duda, ya habría sido revelada con el amplificador de los medios.Y es que el artículo 6º de la Ley Orgánica del Bancomext establece el objeto de esa entidad bancaria que tiene como facultad: “I. Otorgar apoyos financieros; II. Otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior;”.

En lugar de reconocer el quehacer de Epigmenio para formar los talentos histriónicos, de producción y dirección, así como la infraestructura material para que México se posicione como el referente mundial en habla hispana en ese campo, se le acusa, con calzador, de hacer algo indebido o incorrecto por la difusión de sus puntos de vista. Como sostiene Twain “una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras”.

