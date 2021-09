El Heraldo Media Group cumple a México

Sin duda la semana que termina fue políticamente muy movida. Se puede decir que en algunos de sus lances fue incluso violenta.

Temas como la renuncia del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la firma de un grupo de ingenuos senadores del PAN apoyando a la fantasmal organización pro fascista VOX, encabezada por un señor de apellido Abascal; las multas del INE a la titular de la SEP, Delfina Gómez y al Partido del Trabajo; el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Electoral; entre otros asuntos que movieron a los medios de comunicación, fueron registrados por los elementos de El Heraldo Media Group, impresos, digitales y electrónicos, sin demérito de la consignación de cuestiones de interés estructural para nuestro país como fueron los señalamientos del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las condiciones de salud provocadas por la llamada tercera ola del Covid, la problemática migratoria entre otras.

Del Tercer Informe de gobierno cabe resaltar que el primer mandatario se mantiene firme en su cruzada contra la corrupción.

El tabasqueño afirmó de manera tajante:

“La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo –porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible– también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno”.

Sin caer en triunfalismos el presidente recalcó que la llamada Cuarta Transformación sigue en marcha a pesar de las adversidades, tanto naturales como de la descomposición del entorno económico mundial.

El Heraldo consigno en todos sus espacios el mensaje toral del primer mandatario:

Una tarea de gobierno que es:

“Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora; se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero, lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético: en petróleo y electricidad.”

Sin duda que existen aún rezagos sociales que lastiman al pueblo, pero el tabasqueño fue preciso y enfático al decir que el País está en una etapa de cambio estructural que no podrán detener los que pueden considerarse como emisarios del pasado:



AMLO llegó así a su tercer informe con más del 56% de aprobación, según encuestas de reconocido prestigio:

López Obrador destacó que en su gobierno, a pesar de la pandemia del COVID-19, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad, por ello lanzó esta frase.

Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país".

Según el presidente, la fórmula que en su gobierno se ha aplicado para liberar fondos es no permitir la corrupción y la impunidad, así como gobernar con austeridad, es decir, moralizar la vida pública de México.

De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018 al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos.

El presidente fue realista.

Y los elementos de El Heraldo Media Group, en la semana llena de acontecimientos coyunturales que vivimos, siempre estuvo pendiente de informar a los mexicanos con una responsabilidad periodística.

LA REVOCACIÓN DE MANDATO VA

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, dijo en relación a la revocación de mandato que vamos más allá. El Presidente logró no convertirse en rehén de la lisonja, del cinismo, de la hipocresía.

Les habló claro a los profesionales de la crítica:

“No hay nuevos impuestos y no se ha adquirido deuda pública alguna que endeude más al país, como ustedes lo hicieron.

Seamos claros y contundentes: no hay razón de evadir el debate.

El bloque opositor, cuyos discursos he escuchado con respeto, fue el responsable de gobernar los últimos 100 años. Apenas hace tres años ellos dominaban todo: dominaban las Cámaras, dominaban los poderes, dominaban los estados, dominaban los órganos autónomos y dominaban la vida pública del país.

¿Y saben qué nos heredaron?

Miseria, saqueo, robadera. Nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos, esa es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes. Por eso, no puedo sino extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor.

Ustedes tuvieron 100 años gobernando: nosotros llevamos tres, tres años. Y por eso, deberían aceptar que el Presidente López Obrador ha sido un buen Presidente.

Deberían quitarse la venda del odio y del rencor, para hablar con objetividad y serenidad. No les toca actuar con tanta arrogancia, si ustedes son los responsables de la destrucción de nuestra nación; deberían ser más moderados y más sensatos en sus calificaciones, porque la historia no se los va a perdonar.

Nosotros queremos que quede muy claro: un Estado social, nuestra prioridad es la educación, la salud, el empleo, el medioambiente, las pensiones, la seguridad. Lo hemos hecho en estos tres años.

Fijamos las bases sólidas para una nueva República, en estos tres años lo hemos logrado.

Y, por cierto, no, lamentablemente no actúan como oposición responsable. No pueden ustedes hablar con tanto cinismo, no pueden ustedes actuar con tantos excesos, porque van a terminar por arrollarlos.”

Rechazó el zacatecano que haya una obediencia ciega, porque las reformas constitucionales, si no se aprueban por ustedes, no hubiesen sido aprobadas.

En todas las reformas hubo aportaciones de la oposición. Nos sentamos, dialogamos, discutimos y aprobamos, no es válido que actúen maniqueamente como aquí lo expresaran sobre la pandemia sanitaria.

Ciento dos millones, total de vacunas; 102 millones, la mayoría de ustedes, salvo los que tienen avión privado, se han vacunado con vacunas del Gobierno, se han vacunado con vacunas del sector público; por eso para nosotros ha sido una estrategia adecuada.

No, en los refugios para mujeres y niñas víctimas de violencia no se suprimió el presupuesto. Lean y no sean maniqueos.”

Y Monreal tiene razón.

MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS

Estremece ver las acciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración conteniendo, como les es posible, a los migrantes que tratan de cruzar las fronteras del sur de México.

No hay excusa en relación al repeto de los derechos humanos que merecen esos marginados de la tierra que buscan un lugar donde sobrevivir una vez que llegan a la dramática conclusión de que en sus países de origen ya no tienen destino laboral y por lo tanto su vida está en vías de extinción.

Sin embargo, recordando a Zygmaun en sus reflexiones con respecto a la migración en el Mediterráneo, no tenemos alternativa que la defensa propia.

Dice el filósofo en sus Tiempos Líquidos:

“Y si es un miedo el que queréis disipar, la sede de ese miedo está en vuestro corazón y no en la mano del ser temido. En verdad, todas las cosas se mueven en vosotros como luces y sombras apareadas”1. “Es difícil concebir una cultura indiferente a la eternidad, que rechaza lo durable. Es igualmente difícil concebir una moralidad indiferente a las consecuencias de las acciones humanas, que rechaza la responsabilidad por los efectos que esas acciones puedan ejercer sobre otros. El advenimiento de la instantaneidad lleva a la cultura y a la ética humanas a un territorio inexplorado, donde la mayoría de los hábitos aprendidos para enfrentar la vida han perdido toda utilidad y sentido”.

Grave asunto el de los migrantes en el sur de México.

MISCELÁNEAS

1.- Rápidos en desmarcarse de la firma del manifiesto fascista del grupo Vox liderado por el español Abascal, fueron Juan Carlos Romero Hicks, Xóchitl Gálvez y Gustavo Madero. Pierde puntos el reeleccionista Marko Cortés.

2.- Suma apoyos para la reactivación del PRD el dirigente Jesús Zambrano, quien en la semana que inicia se reunirá con prospectos a las gubernaturas de Durango, Quintana Roo y Oaxaca, La próxima semana daremos conocer nombres.

3.- Suena fuerte para convertirse en dirigente regional de los más importantes capitales del Bajío el empresario Adolfo Reza con base en León, Guanajuato. Tiene contactos firmes con Guillermo Nieto de Celaya, José Luis Rojas de Aguascalientes y José Franco de Querétaro.

