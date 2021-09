Belinda no trae su anillo de compromiso porque se está “poniendo sus moños”

BELINDA NO TRAE PUESTO SU ANILLO DE COMPROMISO NO PORQUE LE PESA MUCHO NI PORQUE NODAL SE LO PIDIÓ DE REGRESO, SINO PORQUE SE ESTÁ PONIENDO SUS MOÑOS PARA VOLVER CON EL CANTAUTOR

Belinda no trae puesto su anillo no porque Belinda sienta: -Ya me cansé del anillo y me pesa mucho-. Ni tampoco porque Nodal se lo haya pedido de regreso, él nunca se atrevería a hacerlo, simplemente se está poniendo sus moños para volver con el compositor Christian Nodal.

O cuando menos esperamos que esa sea la razón y no que se estén haciendo publicidad con su rompimiento para después lanzar su dueto porque si fuera así es jugar con fuego y estarían rematando lo que construyeron y que tanto les costó. Uno no juega ni con la chuleta, ni llegas picándole los ojos a alguien que es bueno contigo sólo por capricho porque no se juega ni con el amor ni con el trabajo.

LAURA BOZZO NO PODRÁ LLEGAR A ALMOLOYA A DAR ÓRDENES COMO HACÍA EN EL FORO DE TELEVISIÓN

Laura Bozzo va a tener que responder con su libertad hasta que pague lo que debe, sabemos por su ex pareja, Christian Suárez, que Laura está en México viviendo en casa de un amigo, pero siendo abogada como que sus defensores no están haciendo su trabajo porque ahora si no la va a salvar ni ser famosa ni le van a hacer favores por ser Laura Bozzo ni tampoco puede llegar a Almoloya a dar órdenes como hacía en el foro de televisión.

LARRY RAMOS DICE QUE PREFIERE SER FUGITIVO PARA SIEMPRE QUE PISAR LA CÁRCEL

Larry Ramos esposo de Ninel Conde prefiere al igual que Laura Bozzo ser fugitivo para siempre que pisar la cárcel y por eso se arrancó el brazalete con el que estaba arraigado en su domicilio y huyó dejando con mil problemas a Ninel Conde.

EDWIN LUNA SABE QUE SU ESPOSA KIM FUE CONTRATADA PARA DAR RATING EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” POR ESO SU PROBLEMA NO ES COQUETEAR SINO QUE SU MAMÁ LE ESTÁ HACIENDO FAMA DE GOLPEADOR AL CANTANTE

Cuando contrataron a la esposa de Edwin Luna, a Kimberly Flores para entrar a “La casa de los famosos”, Telemundo le pagó para que diera “show y carnita” y si no cumple la corren, el cantante tiene clarísimo que como decimos en México: “no es jabón y no se gasta” y cuando su guapa mujer salga después de tres meses de abstinencia, van a devorarse como caníbales, el problema del cantante de la Trakalosa no es si su mujer coquetea con los de la casa, su negrito en el arroz es su suegra, quien primero acusó a su propia hija de ser una “cualquiera” y ahora acusa a su yerno de violencia contra Kim y de dejarle moretones.

ES UNA DESPERDICIADA VERÓNICA MONTES, ENCERRARSE TRES MESES Y DEJAR A SU NOVIO, RAFA ANAYA SOLO, ESO SI ES PECADO

También se encerró ahí, Verónica Montes, novia de Rafael Anaya. ¡Dejar solo al “Señor de los Cielos” tres meses cuando todas quieren un novio de esos, es que ella es muy desperdiciada!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ