La #Libertad no es un concepto poético

México siempre vive, como la canción, “en peligro de extinción”. Durante años los culpables eran quienes desde la presidencia y la gubernatura ostentaban el poder. Hoy se construye el imaginario colectivo de que son los empresarios, al menos algunos, quienes originan la corrupción a través de la evasión fiscal o contratos bajo leyes que fueron aprobadas pero que cultivan corajes añejos.

Tardaremos en que los mexicanos entendamos que corrupción no es solo robar dinero del erario. Corrupción es también voltear la mirada cuando los miembros relacionados con la lamentable situación de Ayotzinapa toman las casetas de la carretera que comunica al centro del país con uno de los destinos clásicos de México, Acapulco (a metros de la Guardia Nacional); o cuando se cancelan o pausan obras de infraestructura porque eran proyectos bandera de otro sexenio. En estos tiempos, quien busque explicar esto la lleva perdida.

Hay quien apostó en que a estas alturas del sexenio la situación económica ya sería desastrosa. A pesar del Covid lo más grave que observamos desde el punto de vista macroeconómico es la enfermedad silenciosa de la economía familiar: la inflación que no miden los índices pero que resiente nuestra economía familiar.

El país continúa. Las consecuencias económicas del cambio de régimen las veremos en el futuro y causadas por la erosión de instituciones y la arquitectura administrativa para hacer pasar los proyectos de ley o infraestructura a pesar de todo. Si sucede, no parecerán consecuencia de decisiones pasadas, sino de la gota que derramó el vaso.

Hay otro factor. La actividad empresarial que teóricamente se ha detenido es la de los grupos más visibles que no dejaron de hacer negocio, se detuvieron o tuvieron que cambiar de “empresa”. Pocos los que supieron construir empresas a pesar de sexenios y políticas, y menos los que no han modificado su comunicación y lógica corporativa frente a este proceso de transformación.

A inicios del sexenio Simo Consulting Group y 27 Pivot Datatelling realizamos el estudio Comunicación en Tiempos de la #4T #RomperConLaInercia. Desde entonces ha cambiado el escenario político por el desgaste propio de ejercer el poder, pero no la forma en la que se debe comunicar en este tiempo.

No, el presidente no odia a los empresarios, más bien esta en enorme desacuerdo con cierto tipo de empresarios, entre ellos, los que consideran que la comunicación debe limitarse a sus acciones amigables con el medio ambiente o la sustentabilidad, o aquellos que limitan la inversión a un número porque en esa suma agregan lo que pusieron, pero no lo mucho que obtuvieron.

Podemos insistir y hacer estrategias para que el presidente cambie, pero el resultado se limitará a una muy buena estrategia. También comunicar diferente y cambiar el pausar proyectos en lo que resta del sexenio por inversiones a pesar del sexenio. Educación es un ejemplo y la libertad no es un concepto poético, es una acción que parte del estudio, la reflexión y la acción. Si tuviéramos más de eso entenderíamos que corrupción no es solo usar una institución a tu conveniencia o proyecto de país.

#Libertad Un modelo educativo que tenga como resultado que 4 de cada 10 egresados tengan postrado existe en ocho planteles y tres están en el Estado de México. Es parte de la visión de Ricardo Salinas y del proyecto liderado por Ninfa Salinas para sembrar nuevas esperanzas.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

PAL