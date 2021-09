Cuánto les pesa Scherer aún

El contacto directo que aún sostiene Julio Scherer Ibarra con el presidente López Obrador y con la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene fuera de sus casillas a más de un personaje que falló en sus augurios de que el exconsejero jurídico terminaría completamente distanciado del inquilino de Palacio Nacional, quien no ha dado por descartado el regreso de su amigo a algún otro cargo en el gabinete.

Fuentes consultadas señalan que en los planes que no salen bien en dependencias del gobierno federal y para evadir responsabilidades, se ha vuelto común involucrar y cargarle culpas a Scherer, quien decidió separarse de la Consejería Jurídica después de ayudar en la elaboración de iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico al proyecto de la 4T. Todavía existe una estrategia de adversarios internos de Scherer de filtrar información en la prensa con datos en contra suya, para poner en entredicho el trabajo de Scherer durante la mitad del sexenio en la que la Consejería no sólo cobró gran relevancia por la colaboración en las propuestas de Palacio Nacional al Congreso, sino por el trabajo en asuntos de política interior, en las que desde principios de la administración se involucró hasta hacerse de todo el peso de las negociaciones con gobernadores y los otros poderes de la Unión.

Regresó a Gobernación el desarrollo de la política del país y la coadyuvancia en la conducción de las relaciones con el arribo de Adán Augusto López. El 20 de septiembre en la visita que hizo el número 2 del gabinete federal, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, calificó de histórico el encuentro, debido a que fue el encargado de la política interior el que acudió al Senado y no al revés.

Scherer dejó de ser el transmisor de Palacio Nacional con los poderes y ahora hay quien busca aprovecharse de esa situación intensificando la campaña negra en su contra.

UPPERCUT: Le echan la culpa a la pandemia y buscan otra oportunidad. Los tres partidos que perdieron el registro en el pasado proceso electoral, (Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas) se pusieron de acuerdo y alegaron ante el INE no haber alcanzado el mínimo de 3% de la votación para sostener el registro por culpa del COVID y quieren que por eso se les reconozca la permanencia de su registro. Sin embargo, para fortuna del país y de las finanzas nacionales, los consejeros electorales no les concedieron otra oportunidad a pesar de que culparon al INE de darles tarde su registro, así como a influencers de apoyar a otros partidos políticos al romper la veda electoral…. Después de la reunión entre Sheinbaum y Monreal, el senador dijo que si Morena no lo toma en cuenta como candidato a la Presidencia, él irá por Morena. Sin embargo, más tarde, López Obrador elogió a la jefa de Gobierno y dijo que ella lo representa muy bien.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL