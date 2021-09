El pasado 13 de agosto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México sorprendió a la opinión pública al presentar en su conferencia mañanera un tema musical.

El hecho que rompió con todos los protocolos para cualquier encuentro con reporterosrespondió a su preocupación ante las versiones de que sus “eventos mañaneros” resultan aburridos.

Fue el presidente quien escogió el tema musical: “Los Caminos de la Vida”, vallenato colombiano compuesto en 1992 por Omar Geles e interpretado por Los Diablitos. Más allá del efecto “jocoso” a nivel mediático que provocó el hecho, la elección del tema musical por parte del presidente nos muestra su verdadero sentir ante “los caminos de la presidencia”.

En una entrevista, Omar Geles explicó que el éxito de su canción radica en que refleja el temor de un niño al convertirse en hombre, el abandonar la sencillez de la infancia y enfrentarse a la complejidad de la adultez. Las dos primeras estrofas así lo revelan: “los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida”.

Con el contexto histórico del tema musical y la elección que hizo el presidente López Obrador nos queda claro como se siente. Los caminos de la presidencia no son como él pensaba y basta hacer un pequeño recuento: una pésima gestión de la pandemia arroja mas de 3.5 millones de contagiados por coronavirus y casi 270 mil muertos con cifras oficiales.

Más de 95 mil muertos como resultado del enfrentamiento entre el crimen organizado según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Caída del Producto Interno Bruto de casi el nueve por ciento y una expectativa de crecimiento de seis por ciento. Tensa relación con Estados Unidos, tensa relación con sus adversarios, tensa relación con sus colaboradores; le han renunciado seis secretarios de estado. Enfrentamiento con la prensa nacional. Relación ríspida con los empresarios mexicanos. Proyectos emblemáticos caros y de escasa utilidad entre ellos el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Desmantelamiento de programas, instituciones, fondos y fideicomisos. Un proceso electoral que significó una victoria pírrica para Morena que, si bien conquistó nuevos estados para el partido del presidente, lo que más le duele fue el haber perdido media Ciudad de México y el control absoluto del congreso. Sabe muy bien que las cosas no son “como él creía”. Se autoengaña. Destaca las remesas como un logro de su gobierno. No acepta que ese dinero es el resultado de la falta de oportunidades en México. Y aún nos quedan tres años de estos caminos de la vida.

CORAZÓN QUE SÍ SIENTE

Amlo dijo que no ha aumentado la deuda pública total. Alguien le mintió. La SHCP informa que la deuda ascendió desde 10,830 MMP en 2018 a 12,430 MMP en 2021. Y no son otros.

