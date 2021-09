¡Cosmópolis!

Hay que descubrir Nueva York, una vez más, con lo diferente e inesperado. De entrada, sus nuevos parques: Little Island -background perfecto, donde se llevó a cabo el desfile de Proenza Schouler spring-summer 2022-.

Gratuito, pero con previa reservación, en el Pier 55 en el Hudson River Park en la calle West 13. Ofrece desde catas de vino, conciertos, y obras de teatro, todo obvio, al aire libre.

La obra de arte del arquitecto Signe Nielsen está allí llueve, truene, o relampagueé. Storm King Art Center es un museo al fresco en el valle del río Hudson cerca de Albany donde se exhiben esculturas y comisiones in site. Obra de Mark di Suvero (E=MC2), Dennis Oppenheim (Architectural Cactus #6) o Alexander Lieberman (Adonai, Ilia y Adam) bien valen la pena y el viaje a la campiña. Otras propuestas “curadas” por And North –a curated guide to upstate NY, incluyen hoteles y bed and breakfasts únicos. Mi nueva fav list de ese código postal incluye museos con muestras de moda como The Costume Institute en The Met y su In America: A Lexicon of Fashion (o hasta el año entrante y a partir de mayo de 2022 In America: An Anthology Of Fashion).

Obvio, The Frick Collection en su nueva casa temporal: Met Brauer en el 945 Madison Ave. Turner, Boucher, y todo el máximo hype desde que Timmy C fue filmado allí mismo por JR.

Y en otro código postal más moda: Christian Dior: Designer of Dreams en Brooklyn Museum con The Obama Portraits Tour de mi consen Kehinde Wiley y Amy Sherald. Y, not to be missed, a partir de octubre la muestra de Rafael Lozano-Hemmer y su “anti-monumento” (A crack in the Hourglass) a la pandemia.

En Brooklyn, dos novísimas adiciones al mundo hotelero: Ace Brooklyn del talentosísimo Brad Wilson, quien recién inauguró un establecimiento en ese código postal, justo después de hacer lo propio en otros radares. En otro de los boroughs, The Noguchi Museum en Queens, en Long Island City, bien vale la desviación. Y por qué no la Ópera Metropolitana a fin de mes a redescubrir Turandot, o Boris Gudonov . Y por qué no ir también a Broadway y revisitar la genialidad de David Byrne y su puesta en escena American Utopia y en los alrededores la vida nocturna.

Hacer la visita obligada a las galerías, aunque todos estén ocupados en Art Basel 2021. O al restaurant del rockstar Franco Noriega: Baby Brasa en el 173 Seventh Avenue South del West Village. Sólo un par de diseñadores top, top, top tienen sucursales en ese código postal, pero bien vale darse una vuelta para conocer a los “locales”.

De moda, nada como los fav de Mark: Aimé Leon Dore y Bode. Y por no dejar, comprar una dotación para el back to school de cuadernos de Public Supply, imperdibles.

