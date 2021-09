Chihuahua y su promoción de IED

La ausencia de un mecanismo de promoción de la inversión en México está empezando a sentirse. El presidente López Obrador no se cansa de repetir que él eliminó a ProMéxico y a sus oficinas en el extranjero. Sigue diciendo, erróneamente, que no existen ese tipo de organismos en otros países. Y nadie lo corrige. No solo sí existen, sino que desde años han tenido oficinas en la Ciudad de México.

Pero ante esa terquedad, ha surgido la acción. Empresarios de diferente calibre e industrias han puesto manos a la obra para corregir la ausencia de una promoción coordinada. Un ejemplo es Chihuahua Global, una institución surgida del sector privado para “alinear las políticas públicas con los esfuerzos promocionales de todos los actores económicos del estado, privados y públicos, para asegurar la continuidad del flujo de inversiones”. El organismo está encabezado por Alfredo Nolasco, quien fue director general de Promoción de las Zonas Económicas Especiales (también desaparecidas con AMLO), y director general de Bombardier.

Chihuahua Global quiere apalancar que ese estado fronterizo atrae mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) de manera regular, y que genera 30 por ciento del empleo aeroespacial del país. Asimismo, en ese estado hay casi 500 empresas INMEX, 65 instituciones técnicas y 59 universidades. Chihuahua se ha colocado continuamente entre los primeros cinco lugares de IED del país gracias al modelo de maquiladora, creado ahí, y que ha generado una multiplicidad de beneficios a la región.

Pero el nuevo propósito de este organismo chihuahuense es alejarse de la visión de la maquiladora y atraer inversión a industrias de alto valor agregado, como logística, electrónica, aeroespacial, electromovilidad y de instrumental médico. Todo el empresariado trabaja ya con este nuevo enfoque.

Esta idea chihuahuense es cosa común en otros lugares. Nuevo México tiene un Consejo Estatal de Inversiones, encabezado por la gobernadora Michelle Lujan. En Texas existe el Invest Texas Council, encabezado por Ron Simmons, muy enfocado en atraer inversión en infraestructura. En Arizona, el Arizona Commerce Authority señala que su prioridad número uno es facilitar los negocios.

Recientemente Chihuahua Global está expandiendo sus alcances y firmó un acuerdo con Baja California para crear la Coalición del Norte, con propósitos similares. Asimismo, con estados del sur de EUA se estableció la Border Plex Alliance, para impulsar a toda la región.

BRASKEM IDESA

El acuerdo de Pemex, de Octavio Romero, con Braskem Idesa para desarrollar una terminal de importación de etano implica un desembolso de Dlls. $400 millones y, sobre todo, un fortalecimiento del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mejor proyecto de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador. Sí.

