¿Qué tienen en común: Salma Hayek, Meghan Markle y la reina Letizia de España?

Que las tres eran los amores platónicos de quienes hoy son sus maridos, el marido de Salma, Henry Pinaul pidió conocerla y la invitaron al Palacio de Venecia que construyó como museo para sus obras de artes; igual, el príncipe Harry pidió conocer a quien hoy es su esposa, la actriz Meghan Markle, porque estaba enamorado de verla en la serie de abogados que ella protagonizaba. Y de la misma manera, Felipe, el Rey de España pidió conocer a Letizia quien era una periodista en el momento en el que él se enamoró de ella.

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LAS MUJERES FAMOSAS SE ENAMORAN DE DELINCUENTES QUE ESTÁN A PUNTO DE ARRASTRAR GRILLETES

¿Por qué las mujeres exitosas se enamoran de alguien que tiene la ley encima?

Enamorarte de un delincuente no es un pequeñísimo inconveniente ni es un callo o una espinilla, es cierto que las mujeres mexicanas le entramos a todo, hasta a los reos condenados a cadena perpetua en la cárcel les sobran mujeres, aún así no puede ser que la única opción para mujeres triunfadoras enamorarse de tipos que están a punto de arrastrar grilletes por líos legales y que encima ellas vayan corriendo voluntariamente a amarrarse a los grilletes de ellos, sabiendo que tarde o temprano los van a botar en la cárcel….

¿Cómo puede ser que alguien tan bella y triunfadora como Gretell Valdez se compró el problema de su esposo Leo a pesar de que él nunca le ocultó que robó en su país y tendría que pasar cinco años en Suiza hasta que termine de pagar lo que defraudó?

¿Por qué Ninel Conde no razonó cuando conoció a Larry Ramos y todos le advirtieron que era un ladrón?

Y ahora el novio de Britney Spears le da el anillo de compromiso precisamente el día que su padre le devuelve a la rubia sus 60 millones de dólares y encima Britney casi le besa los pies de agradecimiento a su galán, Sam Asghari. El tipo no tuvo tiempo de pedirle que se casara con ella en los cinco años que fueron novios, raudo y veloz cuando le soltaron la plata le pidió su mano, porque él no está pidiendo la custodia del gato ni de los hijos.

Eso es cinismo, pero ella ni cuenta se da, no puede ser más ingenua, ni siquiera sospecha que lo de él es interés económico.

¿De verdad no existen otras opciones? Porque si hay otras opciones, no hay una explicación lógica, ¿o la hay?

¿NINEL IRÁ A HACERLE LA VISITA CONYUGAL A LARRY RAMOS CUANDO LO APRESEN?

Por eso nos caen las siete plagas apocalípticas de Egipto: Pandemia, temblores, huracanes y novios con líos judiciales y ellas no solo se compran el problema, ¡todavía los defienden!

¿Irá Ninel con su “retaguardia” a la cárcel a llevarle su comida a Larry y a hacerle la visita conyugal?

POR SHANIK BERMAN

