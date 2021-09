Luces y sombras de los científicos mexicanos

LUCES Y SOMBRAS DEL FUTIL PLEITO ENTRE GERTZ Y LOS “CIENTÍFICOS”.

Mientras el país se debate ante graves problemas como la Pandemia que no cede; la economía que no alcanza a recuperarse en una forma siquiera alentadora, la crisis migratoria que se agrava cada vez más y la espiral de violencia que no para y tiene a la inerme población en una zozobra mayor, la sociedad mexicana contempla con enojo y desencanto batallas baladíes de esclarecidos miembros del poder y de grupos privilegiados por el sistema en el pasado, pleitos que en nada contribuyen a resolver las mencionadas complicaciones estructurales que padecemos.

¿Son acaso más importantes los alegatos de Gertz Manero contra los anodinos científicos del pasado que pudieron haber malversado los recursos asignados a la investigación que la creación de una estrategia para enfrentar con eficiencia y a tiempo la posibilidad de que en los meses de más frío nos llegue la temida cuarta ola del Covid?

Tal parece que a los hombres del poder, y a grupos de científicos que se asumen como la comunidad del ramo, les importan más atender sus muy particulares diferendos que dar paso a que se organicen sociedad y gobierno para encontrar la salida a las crisis estructurales que nos agobian todavía de una manera por demás grave.

Tozudo, rayando en lo necio, el fiscal Alejandro Gertz Manero insiste en llevar a prisión a un grupo de anodinos científicos que, cuando estuvieron becados por el CONACYT, pudieron haber hecho mal uso del dinero público.

Según el Fiscal, después respaldado por el presidente López Obrador, se gastaban los recursos asignados a la investigación en superficiales eventos de corte muy distinto. Además realizaban viajes improductivos, costosos y se despachaban con la cuchara grande a la hora de acudir a restaurantes de lujo.

Esa acusación tiene visos de certidumbre, sin duda.

Pero el debate ha ocasionado una serie de pronunciamientos que solo han contribuido a confundir a la opinión pública.

Uno no se imagina como un personaje cerril como el explotador de mineros, Armando Guadiana Tijerina, tratando de quedar bien con el presidente, solicita que se audite por parte de la UIF nada menos que a la UNAM.

O la aparición de un procaz y anodino “científico” tuitero que tiene en su cuenta apenas un poco más de mil seguidores, y que alcanzó una fugaz notoriedad al ser mencionado por el presidente López Obrador, (Aldo Aldrete que se lanzó “defendiendo a los ex miembros del CONACYT insultó a la familia presidencial de la manera más corriente que uno se pudiera imaginar en la mente educado de un investigador académico) que de plano exhibió el nivel del debate en cuestión.

Y para rematar este juego de abalorios entre Gertz Manero y los científicos chanchulleros, al Fiscal al parecer se le anda apareciendo el diablo.

Dice Aristegui en su leído portal:

“Alonso Castillo Cuevas entregó una carta al titular de la UIF, Santiago Nieto, en la que le pide investigar al fiscal Alejandro Gertz Manero, por posibles delitos financieros.

La carta, leída por el propio Castillo en Aristegui en vivo, señala: “Queremos hacer de su conocimiento información sobre posibles hechos constitutivos de delitos financieros, relacionados con el manejo de 7.8 millones de dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales, vinculados estos con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero”.

“Anexamos a este oficio un estado de cuenta perteneciente a Federico Gertz Manero en la institución bancaria Julius Bär, en el que se describen depósitos millonarios que se realizaron a través de la consultora de inversiones con sede en Panamá denominada Operadora Invictus”, indica.”

Y mientras los debates inútiles siguen, los migrantes se convierten en una verdadera amenaza para la seguridad nacional, el COVID se mantiene latente como uno de nuestros más graves riesgos, la economía crece muy lento y la violencia no para.

Urge volver a replantear las verdaderas prioridades nacionales.

MISCELANEA 1

AMLO ELIMINÓ SIN CRUELDAD A LA OEA.

La reunión de la CELAC celebrada la semana pasada en México, parecía tener como uno de sus objetivos políticos de mayor calado el asumir de plano el papel de la OEA como representante de los intereses de las nacionales de Latinoamérica en sus gestiones ante las grandes potencias en materia comercial y de relaciones diplomáticas.

La verdad es que la OEA hace años que cumplió su ciclo como representante de los países de América.

López Obrador se convirtió en el líder implícito de los asistentes a la reunión de la CELAC.

Bolsonaro es predecible tanto porque no tiene idea ni de la diplomacia ni del momento que vive el mundo, En Argentina existe una fuerte crisis de gobernabilidad y Chile ha dejado de ser el paradigma de las naciones que vencieron a las dictaduras.

Para AMLO estuvieron los que dieron cuerpo a un grupo de naciones que virtualmente enterró de manera incruenta a la OEA.

Zorruno el tabasqueño.

MISCELANEA 2

EN OAXACA GOBERNARÁ LA IZQUIERDA, ASEGURA MONREAL.

Oaxaca está preparado para ser gobernado por primera vez en su historia por un partido de izquierda, pero esto dependerá de que Morena se mantenga unido y del método de selección de candidatos, aseguró el coordinador de la bancada de Morena del Senado, Ricardo Monreal.

En entrevista en la entidad, donde acompañó a su tercer informe de actividades a la senadora Susana Harp, el legislador dejó en claro que su partido cuenta con grandes perfiles para contender por la gubernatura el próximo año entre senadores y diputados, como Susana Harp y Salomón Jara, que han hecho, dijo, un gran trabajo en la Cámara alta en favor de su estado.

No se descarta al senador Raúl Bolaños Cacho.

En este sentido, el zacatecano hizo un llamado a la unidad de los morenistas oaxaqueños al reconocer que si la militancia se divide en grupos debilitará a su partido, lo que se reflejará en las urnas el próximo año.

Sin embargo, Monreal Ávila aceptó que aún no son los tiempos para pensar en la contienda electoral por lo que, por ahora, dijo, los aspirantes deben abocarse a sus responsabilidades como legisladores

El líder de la bancada guinda en el Senado, aceptó que la figura de Andrés Manuel López Obrador es el alma de los triunfos electorales de su partido porque Morena, consideró, todavía es un movimiento que le falta construir estructura y sobre todo cerrar filas en torno al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, la senadora Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, reconoció su interés por participar en la selección de candidatos de Morena para contender por la gubernatura cuando llegue el momento, mientras tanto se comprometió a seguir trabajando desde su escaño por el bien de sus representados.

MISCELANEA 3

EN GUANAJUATO LA VIOLENCIA NO PARA.

El mismo día en que explotó un “regalo bomba” en Salamanca, y al que después el fiscal concluyó que el móvil era un pleito por dinero entre particulares, el Cartel Jalisco Nueva Generación colocó cuatro mantas en las que se deslindaba del atentado en el bar Barra 1604 que causó la muerte de dos personas.

En esa misma fecha fueron asesinados cuatro personas en San Miguel Allende.

Y con horas de diferencia se cometieron otros homicidios en la zona de los Apaseos.

La violencia no cede en Guanajuato.

La fiscalía del estado adelantó que se trataba de una disputa entre socios por dinero:

“Autoridades de Guanajuato detuvieron a los autores materiales e intelectuales del atentado en Salamanca, dijo este jueves el gobernador Diego Sinhue.

“Hemos detenido hoy a los responsables de este atentado. Me informó el fiscal y en un momento la Fiscalía estará dando una rueda de prensa”, aseguró en un evento.

El mandatario estatal remarcó que este crimen no fue aleatorio, sino estaba dirigido especialmente contra una persona.”

Pero familiares de los detenidos están protestando por maltratos recibidos por los presuntos culpables y aseguran que son inocentes.

Un caso que al parecer se les está saliendo de control, una vez más, a los encargados de la seguridad en Guanajuato.

