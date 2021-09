Bukele, "el dictador"

“El Dictador más cool del mundo mundial" es la nueva frase en la biografía del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su Twitter y quizá lo haga con ironía, pero en la realidad sus actos empiezan a preocupar a la comunidad internacional y a los salvadoreños.

Cuando Bukele asumió el poder en 2019, las esperanzas de los salvadoreños tomaron nuevos bríos; dos años después, sus actos se alejan de sus promesas. Abrió la puerta para reelegirse. La medida tiene todo el estilo del expresidente Evo Morales, quien reinterpretó en más de una ocasión la Constitución de Bolivia para habilitarse como candidato presidencial.

La máxima de Bukele para llegar al poder era acabar con la corrupción de los viejos partidos políticos –FMLN (izquierda) y ARENA (derecha)–, combatir a las pandillas, e impulsar la economía, pero hasta ahora sólo ha debilitado a la hoy oposición.

En cuanto Bukele se instaló en el poder, se dedicó a crear su propio partido Nuevas Ideas, –dirigido por su primo– y aprovechando la popularidad que aún le queda ganó las elecciones legislativas pasadas para tomar el control del Congreso con 56 diputaciones.

El triunfo le permitió abrir una ofensiva contra sus viejos rivales, la nueva Asamblea Legislativa destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.

Una acción considerada como un golpe al sistema de separación de poderes y duramente criticada por la comunidad internacional, especialmente EU. Durante la segunda ola de COVID-19, la Corte obligó a Bukele a permitir reaperturas, anulando sus confinamientos.

Hay más, Bukele negoció con tres pandillas –a las que prometió aplastar– a cambio de mantener bajos índices de homicidios, según una investigación del diario El Faro.

Existen evidencias de conversaciones entre sus funcionarios y la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, donde se les ofrecen beneficios a cambio de mantener la calma en el país. Eso sí, Bukele mostró imágenes de pandilleros sometidos en prisión, puro teatro ¿no cree?

Decidió ir más allá, proponiendo reformas a la Constitución que contemplan la inclusión del referéndum, la revocatoria de mandato y ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años, su aprobación abre la puerta a un sistema de partido único, al eliminar su prohibición. El proyecto descarta temas polémicos como aborto, matrimonio igualitario y eutanasia.

El asunto es que el enojo social ya dio un primer aviso. El 15 de septiembre, miles de salvadoreños tomaron las calles para expresar su malestar. Bukele encontró un culpable a tal afrenta, acusó al cuerpo diplomático acreditado en ese país de arengar a la “oposición perversa”.

No dio nombres, pero sus acusaciones tenían dedicatoria a la representante de EU. Bukele camina por una ruta que no tiene regreso, la cual transforma a cualquier político con “buenas intenciones” en un tirano; quizá no se ha dado cuenta o así lo decidió.

POR ISRAEL LÓPEZ

COLABORADOR

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ