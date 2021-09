Avalancha de eventos en México

Después de más de un año y medio de sequía en cuanto a eventos en vivo, la industria empieza a revivir y se avecina una verdadera avalancha de festivales en nuestro país, principalmente en los destinos turísticos más importantes como Cancún y Cabo San Lucas.

Así que finalmente llegó el momento de romper el cochinito y también de escoger muy bien a cuál de ellos vamos a ir, porque todos prometen bastante, pero al ser en destinos tan codiciados, sobre todo por los extranjeros, no son muy baratos que digamos.

Corona Capital- CDMX

En la CDMX ya está anunciado el Corona Capital para noviembre, con un lineup que nos quedó algo flojo, con la participación de: Disclosure, Twenty One Pilots, Rufus Du Sol, St. Vincent y más, aunque claro, no son los nombres masivos a los que nos tenía acostumbrados este gran festival.

Electric Zoo- Cancún

En otros lugares de México, como Cancún, tendremos fiestas electrónicas increíbles; empezando por Electric Zoo, del 10 al 14 de noviembre. Este es uno de los eventos de música electrónica más importantes con sede en Nueva York. La historia se remonta al 2009 y desde entonces han creado una base de fans muy sólida, hasta alcanzar visitar otros países, como el nuestro.

La primera vez que Electric Zoo pisó suelo mexicano fue en el 2014, donde Skrillex, Dash Berlin, Alesso, Harwell, Laidback Luke y Above & Beyond formaron parte del line up. Para esta nueva edición en las paradisíacas playas de Cancún nos visitarán Alesso, Diplo, Steve Aoki, Kaskade, Cash Cash y la mexicana Jessica Audiffred entre otros.

Los paquetes tienen un precio inicial de $699 dólares.

Palm Tree- Cabo San Lucas

Kygo decidió que nuestro país fuera sede de su festival del 2 al 6 de diciembre del 2021. Habrá fiestas en la playa y por supuesto en las albercas. Un paisaje increíble y buena música a cargo del pionero del Tropical House junto a algunos de sus amigos. Aún no se anuncia el lineup completo, pero los precios inician en $1299 dólares en ocupación doble.

Kygo ya celebró una edición del Palm Tree Music Festival en Nueva York a beneficio de The FealGood Foundation y LT. Fundación Murphy. En aquella ocasión también estuvieron Zedd, Gryffin y otros Top DJs.

Departure- Playa del Carmen

La fiesta perfecta para iniciar el año con los beats de: Amelie Lens, Seth Troxler, Monolink, Zombies In Miami, Damian Lazarus, Black Coffee y más.

¿Cuándo? del 6 al 11 de enero y los precios inician desde los: $1049 dólares.

Esto también incluye las fiestas en piscina, así que será como estar en Miami en pleno Spring Break.

Spring Awakening Excursions: Cancún Awakening

¿Quieren más playa? Pues también llega el "Spring Awakening Excursions: Cancún Awakening" que contará con la participación de 33 artistas nacionales e internacionales como: Dillon Francis, Rezz, Zeds Dead, GRiZ y muchos más. Tendrá lugar del 13 al 17 de enero de 2022.

Además, todos los paquetes adquiridos cuentan con una protección por cancelación debido al Covid-19 del 100% Los precios inician en $849 dólares en base de ocupación cuádruple.

Higher Ground Cabo Weekender

Este festival organizado por el jefe de Mad Decent: Diplo, se llevará a cabo del 17 al 21 de febrero del 2022. Y este evento es uno de los que más promete, pues tendrá fiestas en alberca y en barco.

Respecto al lineup, obviamente estará el ganador al Grammy, Diplo, además de sus amigos: Gorgon City, el DJ y productor británico Duke Dumont, Paul Woolford y más.

Aquí se incluye una opción en el hotel sede, además de otros hoteles 4 estrellas. Los precios inician desde los: $549 dólares.

Ibiza Spirit- Cancún

Este festival de 7 días de duración nos promete una fiesta increíble hasta el amanecer, llevando la experiencia de la isla blanca hasta nuestro país. Se llevará a cabo del 19 al 26 de febrero de 2022 y en su alineación cuenta con: The Martinez Brothers, Black Coffee, Camelphat, Luciano, Nic Fanciulli y muchos más.

Además, literalmente transportarán Ibiza hasta Cancún, con la presencia de grandes marcas como lo son: el legendario club nocturno Amnesia, Ushuaia, el Blue Marlin Ibiza y Beach Ibiza.

¿Los precios? elevados, porque empiezan en €1178 euros por persona en ocupación cuádruple, aunque claro, es una semana entera.

Como ven, hay mucha oferta de grandes festivales en nuestro país, pero para disfrutarlos hay que pagar bastante. ¿Asistirás a alguno de ellos? Si es así, invítame por favor.

