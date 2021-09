Cuidado, amigo chairo

Populista es anunciar que se expropia X empresa en cadena nacional, improvisadamente, como Chávez. O usar recursos públicos, como Castro, para tratar de desarrollar personalmente, en una azotea de La Habana, una raza de vacas enanas. O, me temo, anunciar que vas a rifar el avión presidencial. El populismo es, antes que nada, la transformación del delirio en gobierno. Es eso y, enseguida, el uso de los recursos públicos para convertir el delirio en la verdad. Es ahí, amigo chairo, donde, te lo digo en un afán de tender puentes, debes ser muy cuidadoso, porque puedes acabar chapoteando en ese surrealismo abyecto que distingue a los regímenes de esta naturaleza. Cuidado.

Te recomiendo, por ejemplo, que tengas mucho cuidado con el caso de los científicos perseguidos por la Fiscalía. Porque, en efecto, los científicos son tan susceptibles de ponerse corruptos como cualquier otro grupo. Pero, de verdad, no saques otra vez la carta del clasismo, a ver si nos distraemos, o se distrae tu ética probablemente confundida por tanta 4T, de que el fiscal de la República, que se beneficia del Sistema Nacional de Investigadores sin ningún merecimiento, quiere convertir una acusación por uso indebido de recursos en un cargo por delincuencia organizada. Sí: quiere meter en cárceles de alta seguridad a investigadores que supuestamente se iban a cenar y pagaban el celular con dinero público. El “Es de que revisa tus privilegios de clase”, oooootra vez, resulta, aparte de una hueva, una bajeza.

También es recomendable medir las palabras cuando recibimos a dictadores con serpentinas y desfiles. No nos agobies con “Calderón también se encontró con Raúl Castro”, o con “Aquí también se violan los derechos humanos”. Porque vamos a tener que repetir obviedades como que a los demócratas les toca negociar con tiranos, pero no rendirles tributo; o como que hay una diferencia abismal entre la voluntad —natural en todo gobierno— de manejarse con impunidad o de lavarse las manos, con la muy democrática resistencia institucional y social que enfrentó, por ejemplo, Peña con el caso Ayotzinapa, y la violación de los derechos humanos como forma de gobierno.

Recomiendo prudencia también cuando te tiente defender al Doctor Muerte por la vía de “contextualizar” sus decisiones, cosa que no hacen ni en el equipo del presidente.

Lo digo porque en el Hospital de la Niñez en Oaxaca no, no tienen ya la comida que sí tenían en el oscuro neoliberalismo; porque, efectivamente, corrieron a buena parte del personal; y porque esos niños no han tenido los oncológicos que, de nuevo, antes sí tenían. Y es que, amigo chairo, como te descuides tantito, acabas, como el presidente, acusando de golpistas a sus padres, y ahí sí, no hay modo de desprogramarte para que vuelvas al mundo de la cordura. Ayúdanos.

Ayúdate.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

CAR