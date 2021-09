Relevo en Concamin

Reza el refrán que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. En el caso de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin), los plazos han llegado a su fin, este viernes 24 se llevará a cabo la primera sesión de Consejo Directivo en la Asamblea General Ordinaria, para anunciar a su nuevo presidente. Se trata de José Antonio Abugaber, quien obtuvo 85 por ciento de las menciones a favor de las cámaras integrantes con derecho a voto, por lo que fue declarado el ganador indiscutible del proceso de elección.

Dicho veredicto se obtuvo luego que Blanca Estela Pérez Villalobos, Bruno Galicia Landaverde, Javier Prieto de la Fuente, Salomón Presburger y Manuel Reguera Rodríguez, integrantes del Comité de Elección se dieron cita el 21 de septiembre ante el notario público David Figueroa Márquez.

La dinámica del conteo consistió en abrir los sobres cerrados, que fueron recibidos hasta las 14:00 horas del martes, por lo que ya se adelanta que Reguera Rodríguez será el encargado de dar a conocer el resultado, en su calidad de secretario del Comité y vocero, tal como marca el Artículo 61, fracción VII, de los estatutos de la Confederación.

Fue la primera semana del mes cuando tanto AbugaberAndonie, de la industria del calzado en Guanajuato; Netzahualcóyotl Salvatierra, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC); y Alejandro Malagón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), recibieron las constancias que los acreditaban como candidatos en la terna.

Los tres personajes fueron citados el 6 de septiembre para exponer sus planes de trabajo en una sesión del Consejo Directivo, que se programó de forma virtual. Posteriormente, corrió el tiempo para que los acercamientos se replicaran con representantes de las 47 Cámaras Nacionales, 14 regionales, tres genéricas y 59 asociaciones, que componen a la Concamin.

La búsqueda por la aprobación fue ardua, ya que los tres interesados suman amplias trayectorias en sus nichos de expertise; sin embargo, no dejan de llamar la atención las muestras de unidad, pues a lo largo del proceso la mayoría de cámaras y asociaciones empresariales avanzaron en conjunto, con el objetivo de enfrentar los retos actuales en apego al marco legal, y al privilegiar la ética y diálogo.

LA RUTA DEL DINERO

Uno de los motores de la demanda interna en este año será la construcción de vivienda o las obras de ampliación y mejoramiento de casas. El jugador más activo es el Infonavit, que dirige Carlos Martínez Velázquez, que esta semana sepultó la tasa fija de 12 por ciento que prevaleció por años. Con esto un trabajador que gane un salario mínimo tendrá una hipoteca con tasa de 2 por ciento anual; para el nivel de percepción más alto quedó en 10.45 por ciento, que comparan muy bien con las tasas que aplica la banca comercial. Como le digo, el tema es reactivar la economía con motores internos.

