¿Cómo correr un maratón virtual?

Por primera vez en su historia el Maratón de la Ciudad de México tendrá en este 2021 una edición virtual, para todos aquellos corredores que no se sientan seguros todavía para correr esta prueba de manera presencial, por el tema del COVID-19.

Para quien ha tenido la experiencia de correr ya los 42 km tal vez no sea tan complicado hacer una vez más esta carrera e incluso trasladarla al formato virtual, pero si tú aún no has corrido un maratón a distancia, te daré algunos consejos para asegurarte de planear bien la carrera y que tu ruta esté verificada en distancia y tiempo y, sobre todo, con el adecuado soporte tecnológico, como si lo hubieras hecho en la edición presencial.

En la página oficial del Maratón de la Ciudad de México (https://maraton.cdmx.gob.mx/) viene bien explicado paso a paso cómo registrar tu carrera, para la cual se tendrán tres modalidades a elegir para completar los 42 km: correrlos en un día, 21 km en dos días, 10.5 km en cuatro días o 8.2 km en cinco días. En una nota explican que no es necesario que los días en que se corra sean consecutivos, lo importante es que la distancia se complete en las fechas estipuladas en la convocatoria, que son del viernes 22 al domingo 31 de octubre de 2021, y es que hacer la carrera fraccionada es una buena opción para quienes han estado sin entrenar adecuadamente para hacerla en un solo día.

Como primer consejo previo a la carrera será siempre acudir al médico, contarle de tus planes y checar que te encuentras apto físicamente para tal esfuerzo. El día o los días de la carrera hay que verificar que el reloj o celular estén cargados y configurados correctamente con la aplicación del maratón, pero además debes buscar un dispositivo alterno como un cronómetro, por si falla la aplicación, así como planear y definir con anticipación las rutas y las distancias que correrás.

Si vives fuera de la Ciudad de México es importante checar las diferencias de horario. Para las carreras virtuales también hay un día y una hora puntual de inicio y de cierre; aunque algunas te dan la facilidad de hacer tu carrera durante varios días, como en este caso, si no comienzas y terminas en el plazo dado y en la hora que lo indican, podrías quedar descalificado.

Además de planear bien la ruta, es muy importante tener una logística preparada en cuanto a todo lo que vayas a necesitar durante la carrera; aquí no habrá ni puestos de hidratación, ni de primeros auxilios como en la carrera organizada. Prepara tu cinturón o mochila de hidratación, geles, barritas y que alguien de la familia o un amigo te apoye esperándote en determinados puntos para darte tu bebida, un masaje y hasta una porra, esas que tanto nos animan.

Y si ya has hecho varias carreras virtuales te habrás dado cuenta que la mayoría manejan sus propias reglas; por ello, nunca está de más revisar el reglamento para evitar toparse con sorpresas. También hacer trampa en una carrera virtual es fácil y tentador, pero al final se trata de ejercitarnos, de movernos, de disfrutar, no de competir y mucho menos de engañarse; correr es una pasión y su esencia es ser honesto con uno mismo.

En estos tiempos, ya sea virtual o presencial, el nuevo corredor post COVID-19 tendrá que ser más precavido; deberá adaptarse a nuevas normas y reglas, en algunos casos voluntarias e individuales, y en otros colectivas y obligatorias, que intentarán hacer más segura y menos riesgosa para la salud la actividad de correr.

Hablamos, pues, de un corredor que para salir de nuevo a las carreras tendrá que haber aprendido mucho de esta difícil experiencia llamada pandemia.

POR ROSSANA AYALA

