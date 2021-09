El uso del lenguaje inclusivo y utilizar palabras como tod@s, todxs o todes, nos obliga a reflexionar sobre si en realidad ayuda o no a generar igualdad entre la población; recordemos que el fin de este tipo de formas habladas y escritas es generar la visibilización de ciertos grupos que han sido discriminados por años.

Al principio surgió por considerar que nuestro lenguaje era sexista, entonces organizaciones, asociaciones civiles y algunas instituciones gubernamentales incluyeron frases como: queridos todos, queridas todas o las niñas y los niños, por sustituir el TODOS como genérico.

Luego, tras los espacios ganados por la comunidad LGBTTTI, hubo quien decidió incorporar a la X, @ y E, de forma escrita para dotarlos de mayor igualdad, de ahí que se hizo moda.

Lograr una homogeneidad es necesario y tal vez debería ser parte de nuestros ideales generales y del día a día, sin embargo, es necesario detenernos y pensar si el cambiar gramaticalmente ciertas palabras nos traerá igualdad en todos los sentidos en los que se ha buscado desde hace décadas.

En el caso de las mujeres, el que nos contemplen gramaticalmente en femenino todo el tiempo sigue sin darnos el respeto y la igualdad o el acceso a la educación que merecemos.

Decir arquitecta, jueza, etc, no nos va a dar los mismos cargos que por tradición han ocupado los hombres o sus mismos salarios; es verdad que cada vez ganamos más espacios, pero si nos detenemos un poco, siguen siendo ellos quienes ocupan el mayor número de cargos directivos o presidenciales en las empresas y organismos gubernamentales, sólo que ahora ellos usan el lenguaje inclusivo para hacernos sentir menos mal.

La especialista en Lingüística Hispánica por la UNAM, Concepción Company –en una entrevista con la Agencia Uruguaya de Noticias-, explicaba que el masculino no refleja sexo, refleja una convención indiferente al género; sin embargo, el uso del femenino sí es sexista, pues si en un salón hay sólo dos hombres entre 30 mujeres y se habla en femenino, se les está excluyendo también.

Lo mismo ocurre con las personas que por muchas razones no tienen acceso a un dispositivo electrónico y desconocen el símbolo @, además de que no tiene pronunciación en nuestra lengua; al igual sería con la X. ¿Cómo se pronuncia L@S y LXS? LES, gramaticalmente, también es incorrecto.

“Usted pone una @, un signo medieval, porque ahora es la moda, hace veinte años no hubiera puesto una @. La x, la @, la E son una convención que está en el ambiente político, en el ambiente social hace tres o cinco años, pero es una convención, es un acuerdo de una pequeña comunidad. Escribir con x o con @ va en contra de la pauta de la lengua española, porque la lengua española no tiene ninguna sílaba con tres consonantes. Entonces, decir todxs es impronunciable, no pertenece al patrón fónico del español”, decía la lingüista.

El tema es extenso y complejo, pero es necesario analizarlo para comprender que tal vez debemos enfocar nuestra energía no en la escritura ni en el habla, sino en la lucha por una verdadera igualdad que nos dote de los mismos derechos y las mismas oportunidades sin importar el sexo o la preferencia sexual de las poblaciones que por décadas han sido invisibilizadas.

“Usted puede ponerse con una pancarta durante 50 años diciendo todes o todxs para ser incluyente, pero está por verse que la gramática lo vaya a sedimentar y a incorporar”, agrega Company.

