Cuando el Metropolitan Museum of Art (MET) fue creado en 1870, sus fundadores se reunieron para tratar la necesidad de crear un museo de arte. Al contrario que en Europa, no existían en Estados Unidos colecciones que pudieran ser nacionalizadas, tampoco había palacios que convertir en museos, y en las artes no había una tradición sólida sobre la que construir.

Esta realidad provocaba la carencia de generosos mecenas que apoyaran las artes. No había ni rey, ni príncipe y, desde luego, el Estado no tenía interés en un museo. Sin embargo, esta situación terminó revelándose beneficiosa puesto que el museo y su directiva no respondían a un solo patrón o a una única voluntad.

Desde 1948 y una vez al año, tiene lugar en este museo la MET Gala, un evento benéfico cuyo objetivo es recaudar fondos destinados al Costume Institute, el único de los departamentos del MET que no recibe apoyo monetario del museo.

De la realización de esta Gala depende el funcionamiento del instituto y la conservación de una monumental colección de 33 mil piezas de indumentaria que van del siglo XV hasta la actualidad. De igual forma, con lo recaudado en este evento, cuya entrada ronda los 35 mil dólares, se financia la exposición de moda anual del MET, que desde hace varios años recibe a millones de visitantes, como Savage Beauty, que atrajo más de 600 mil personas.

La notoriedad de la MET Gala se incrementó fuertemente en los años 70 bajo la dirección de Diana Vreeland, y desde fines de los 90 con Anna Wintour, editora de Vogue y directora artística de Condé Nast. Hoy en día, este evento goza de fama mundial, por la presencia de las diversas celebridades en su alfombra roja que visten de acuerdo al tema del año.

Algunas de las temáticas más destacadas en la historia de la exhibición anual han sido las retrospectivas sobre los diseñadores Balenciaga, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen; también aquellas que han establecido relaciones de la moda con el arte, la danza o el cine, las que han tomado como inspiración otras culturas y finalmente, las que se han centrada en estilos de períodos históricos.

Pero más allá del glamour y los miles de fotos de las celebridades del momento –pues detrás de una espectacular modelo que admiramos en una alfombra roja puede haber densas discusiones sobre diversos temas–, el significado de la MET Gala radica en que es uno de los pocos eventos en donde se unen el capital económico con el capital cultural: miembros de las élites de la industria del vestido y del espectáculo festejan en -y financian- un recinto consagrado al arte.

El documental “The First Monday in May” (2016) muestra todo lo que hay detrás de la organización de este macroevento, tomando la exposición China a través del espejo para acercarnos no solo a la alfombra roja, sino a la organización de esta fiesta y a todo el proceso creativo y de producción de la exposición, que sin duda es la parte más interesante del documental. Pues mientras se eligen los objetos e indumentaria que van a formar parte de la muestra, se habla y se discute sobre la tradición en China o la influencia del budismo en la sociedad china, ya que cada una de esas cuestiones está relacionada directamente con la forma, el color o el tejido de una prenda.

