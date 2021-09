Firmar para no traicionar, piden a diputados del PRI

En el marco de la apertura de sesiones de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, circuló una carta entre algunos legisladores priistas que a simple vista pasó desapercibida por la visita de Adán López Hernández, secretario de Gobernación, recibido en San Lázaro con honores no vistos en este sexenio con motivo del III Informe de Gobierno.

Dice la misiva: la militancia real del PRI les pide que se comprometan a no cometer traición a los mexicanos firmando ante notario público los siguientes compromisos:

1. No renunciar al Partido Revolucionario Institucional para irse a la bancada de otros partidos.

2. No votar por las reformas estructurales y/o constitucionales que presente el Ejecutivo federal y/o el partido Morena, tales como la Reforma Político Electoral, la militarización de la Guardia Nacional, la soberanía energética y hacendaria.

Antes de pasar al último punto, señalemos que hizo mucho ruido entre la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD y el ala interna de oposición de la presidencia del tricolor) la intervención de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y amigo de Alito Moreno, tras haber secundado a López Obrador para sacar adelante la Reforma Electoral.

El punto siguiente señala:

3.- No utilizar la ausencia o abstención legislativa como una forma de incidir en la votación a favor de las reformas del Ejecutivo o de Morena que afecte a los mexicanos.

Después se supo que Nallely Gutiérrez Gijón está detrás de la carta, que luego hizo pública en redes sociales y a quien Alito Moreno denunció ante la FGR junto con Ulises Ruiz, por una trifulca en la sede nacional ocurrida en junio, en contra del liderazgo del presidente nacional del partido. Gutiérrez, exsecretaria nacional del PRI, me dijo que la carta, que ya es pública, obedece a que existe una gran especulación por todo lo sucedido en los últimos días, tanto en la CDMX, como a nivel federal, que hacen avizorar que Alito Moreno está buscando un pretexto para romper la alianza y con ello estar a favor de la 4T.

“Ese es un riesgo para México. Estás totalmente cooptado por la 4T porque tienes problemas legales no resueltos y eso hace que no tengas la facultad de decidir a favor de México y te exigimos que públicamente y ante notario te comprometas de no sucumbir ante los intereses fácticos de este país”.

A pesar de la coalición pactada desde 2020, cada vez se ve a los priistas más cerca de Morena y más lejos del frente.

•••

Uppercut: La Jucopo en el Senado estaba comprometida a reunirse hoy para elaborar un dictamen conjunto sobre la revocación de mandato, pero la declaración de Olga Sánchez Cordero volvió a entorpecer las negociaciones, pues el texto como ella quiere que se redacte va en el sentido de ratificación de mandato. Los líderes de oposición en la Cámara alta cuestionan sobre qué caso tiene negociar por un lado con el coordinador de Morena, cuando la instrucción de Palacio Nacional va en otro sentido.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

DZA