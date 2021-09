Enseñanzas de las intervenciones de EU en Irak y Afganistán

El terrorismo se refiere al uso de la violencia para crear miedo en la población y así obtener un fin político. Ha sido practicado a lo largo del tiempo por grupos de izquierda y derecha, nacionalistas, religiosos, revolucionarios y fuerzas del Estado. En tiempos de guerra ha sido aplicado para buscar vencer la voluntad de lucha de los pueblos.

Alemania bombardeó Londres y los aliados lo hicieron en Dresde, en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lo hizo contra Hiroshima y Nagasaki. Durante la revolución francesa, Robespierre utilizó la guillotina. Stalin y Mao reprimieron a sus pueblos para consolidarse. El terrorismo ha sido utilizado en España, en Irlanda del Norte y en el conflicto palestino-israelí. El extremismo religioso islámico utiliza el terror de manera sistemática.

Los ataques de Al-Qaeda bajo Osama bin Laden a Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, dieron pie a las invasiones en Irak y Afganistán, que en perspectiva no fueron las mejores respuestas. La invasión a Irak no tenía el soporte de la comunidad de inteligencia americana, pues Sadam Hussein no estaba ligado al terrorismo islámico, a pesar de su brutalidad.

Removerlo y desbandar su Ejército dio pie al fortalecimiento del Estado Islámico (ISIS) de Abu Musab al-Zarkawi, lo que se acentúa cuando Barack Obama retira a su Ejército en 2011. Abu Bakr al-Baghdadi toma el liderazgo del Estado Islámico en 2014, hasta su muerte en 2019. ISIS se establece en Irak y Siria y fue combatido y derrotado por EU y Rusia.

El acuerdo de Donald Trump con el Talibán, en el año 2020, en Qatar y la retirada reciente de Joe Biden de Afganistán fueron una rendición desastrosa, lo que deja un inmenso vacío de poder que busca ser aprovechado por Rusia, China y por nuevos grupos terroristas, inclusive contrarios al Talibán, como el grupo ISIS-K que reivindicó el atentado reciente en el aeropuerto de Kabul.

Al-Qaeda y el Talibán son producto del apoyo americano contra los soviéticos en Afganistán, así como ISIS es producto de la invasión americana en Irak. Construir Estados haciendo de lado siglos de historia y cultura es absurdo.

Se han tomado decisiones desastrosas del lado americano que han costado fortunas y miles de vidas. Los enemigos no eran necesariamente el Talibán y Sadam Hussein, sino los grupos terroristas.

El problema de cómo acabar con el terrorismo islámico persiste. Estados Unidos se encuentra enfrentado con China y Rusia alrededor del mundo, pero la lucha en contra del terrorismo los une. Los tres han sido objeto de sus ataques en tiempos recientes (Estados Unidos, en Nueva York; Rusia, en Chechenia, y China, en Sinkiang). Lo importante es combatir juntos al terrorismo y a las creencias extremas que lo fundamentan, pero con el debido respeto a los derechos humanos, lo que es un tema de muy difícil ejecución y de gran controversia.

POR GERARDO TRASLOSHEROS

JENKINS GRADUATE SCHOOL Y PECC MÉXICO

@GTRASLOSHEROS

MAAZ