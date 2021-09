El mejor informe de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió la practicidad ideológica para rendir su Tercer Informe de gobierno. ¿Cómo lo hizo? Arrancó directamente con su tema económico favorito: la supuesta asociación vital que existe entre el sector energético y la soberanía nacional. Por ello, inició hablando de la rehabilitación de refinerías, de la reforma constitucional en materia eléctrica, y de la construcción de infraestructura sin la necesidad de la Iniciativa Privada. El gobierno puede solo.

El clímax de su informe vino con su frase tengan para que aprendan, dedicada a los neoliberales de sexenios pasados, la que pronunció casi salivando con la miel de la sutil venganza, y enlistando récords históricos en un sinfín de indicadores económicos, desde la estabilidad del valor del peso frente al dólar, hasta la inversión extranjera y los máximos de la Bolsa Mexicana.

El de ayer fue un informe notoriamente económico, y el más destacado de AMLO; un informe para dar seguridad a los empresarios, que son quienes más siguen dudando de la posibilidad de prosperar con sus inversiones bajo este gobierno. Porque si un grupo era destinatario de las palabras del Presidente, eran sin duda todos quienes continúan diciendo que no hay condiciones para invertir.

Debe subrayarse que AMLO no ha atentado contra la propiedad privada. Su confundida ideología, llamada “economía moral”, no es otra cosa sino hacer que el aparato de gobierno ejerza sus funciones, sin que los funcionarios roben a diestra y siniestra. Eso está bien, pero ha implicado una disonancia cognitiva entre miles de actores económicos que están acostumbrados a un discurso que ya no escuchan, pero que en la realidad tampoco sufren acoso indiscriminado.

Si algo caracteriza al gobierno de AMLO son los huecos y omisiones por la ideología que defiende y que impregna erráticamente entre los miembros de su gobierno. No obstante, el Presidente no está estorbando a la labor empresarial. Lo que en el fondo le daña es que, tristemente, esas omisiones son aprovechadas por algunos miembros radicales de su gobierno para meter más ruido en el sistema económico.

“Ya están sentadas las bases para la transformación”, dijo AMLO hacia el final de su discurso. Eso puede ser positivo, pero únicamente si los radicales no se afianzan en el poder en el segundo tramo de su gobierno.

SANTANDER

El banco que encabeza Héctor Grisi abrió una corresponsalía con Soriana, de Ricardo Martín Bringas, con lo que suma 760 tiendas de la cadena a su red de atención, que ya tiene 29 mil puntos. Por cierto, ha trascendido que Grisi estuvo recientemente en una importante cena en España, cerca de Marbella, donde otros empresarios mexicanos y españoles abordaron lo difícil que está siendo para el sector privado prosperar con las políticas del gobierno de AMLO.

POR CARLOS MOTA

