México reúne a Jefes de Estados Latinoamericanos y caribeños

Para facilitar el diálogo y la concertación política entre países de Latinoamérica y el caribe, en 2011 se crea la CELAC cuya membresía incluye a 33 países de la región. El compromiso desde su origen es la integración de la región y de los más de 600 millones de personas que la habitan.

La búsqueda de consensos en temas de interés común como lo son el desarrollo social, la educación, la cultura, el desarme nuclear, la generación de energía y la protección al medio ambiente ha permitido la construcción de este diálogo respetuoso y comprometido.

Este fin de semana se llevó a cabo en nuestro país, la sexta cumbre de jefes de estado y de gobierno, debido a la presidencia Pro Témpore que tiene México.

Algunas joyas declarativas a rescatar de los participantes:

• El Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, puntualizó que uno de los elementos que impulsa y es plataforma de la CELAC es la democracia, ya que la democracia es el mejor sistema que los individuos tienen para ser libres. Por ello, “en voz tranquila pero firme” (sic) dijo con preocupación lo que ven en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde no hay democracia plena porque no se respetan la separación de poderes, porque se usa el aparato represor para acallar las protestas, se encarcela a opositores y no respetan los derechos humanos.

• Mario Abdo Benitez, presidente de Paraguay, advirtiendo que es de caballeros decir de frente lo que piensa su gobierno y abrió su discurso diciendo: “Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro”. “Ni el mío para el tuyo”, gritó como respuesta el mandatario venezolano, Nicolás Maduro desde su silla.

• Más calmado y colmilludo, en su intervención formal, Nicolás Maduro advirtió tener suficientes piedras para tirar contra algunos de sus homólogos presentes, pero aclaró que no fue a la reunión para eso, sino para tender la mano para el diálogo y la unión.

• Andrés Manuel López Obrador, solidarizándose con las causas de algunos de sus invitados sostuvo: “Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar nuestras soberanías”, en clara alusión al poderoso vecino del norte.

• En otro sentido, el mandatario mexicano propuso la creación de un acuerdo económico regional en el que se integre también a Estados Unidos y Canadá con el objetivo de fortalecer el mercado interno.

México hace su labor como potencia regional, lo expuesto por el Presidente López Obrador es un tema de la mayor relevancia, es precisamente el modelo de la comunidad económica que dio origen a la Unión Europea.

Probablemente esto es el producto de los recientes acuerdos con los Estados Unidos, las reuniones de Kamala Harris y Marcelo Ebrard en días pasados parecen estar comenzando a dar frutos. Sin perder de vista el respeto y la soberanía, México comienza a ser factor clave y de seguir así se prevén vientos de cambio favorables para nuestra economía y estabilidad política y jurídica.

Misceláneas.

1. El pacto de Zacatecas.

En el marco de la toma de protesta del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, se difundió una fotografía en donde personajes de primera fila que participarán en la sucesión presidencial se muestran afables y cómodos posando ante la cámara en compañía mutua. Así vimos muy sonrientes al Secretario Marcelo Ebrard con el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, por cierto, hermano del nuevo gobernador, y de testigo al presidente de su partido MORENA, Mario Delgado Carrillo. Un acuerdo de altura y civilidad entre personajes de esta talla pondrá nervioso (o nerviosa) a más de alguno tanto en los partidos opositores como en el de casa.

2. Focos rojos por calentamiento global.

Los 112 países que firmaron el Acuerdo de París, la Unión Europea y los Estados Unidos buscan un nuevo plan para reducir emisiones. Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de ONU para el Cambio Climático, comentó que las emisiones mundiales de dióxido de carbono deben reducirse radicalmente. Alerta máxima en nuestro país toda vez que el tema es una de las asignaturas pendientes de este gobierno, quien ha apostado a contra sentido en proyectos de generación de energía. Urge un cambio radical de rumbo y que la Secretaría de Energía, la CFE, la CRE y el CENACE comiencen a dar resultados.

3. Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia

Tras días de diálogo, los legisladores presentaron al pleno una adenda para salvaguardar el federalismo, dado que la minuta de los diputados obligaba a los Congresos locales a acatar las decisiones de las declaraciones de procedencia, con el propósito de no frenarlas como ocurrió en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con las modificaciones, ahora la Cámara de Diputados enunciará únicamente los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunicará a las legislaturas locales para que estas, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

En tribuna, los senadores del llamado bloque opositor, como Damián Zepeda, Claudia Ruíz Massieu, Noé Castañón y Antonio García Conejo, sólo por mencionar algunos, de nueva cuenta destacaron la disposición de Ricardo Monreal por construir acuerdos y sobre todo coincidieron en que esta Ley ataca la impunidad porque todos los funcionarios pueden ser juzgados y respeta el pacto federal.

Antes, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal aseguró que en esta y en otras reformas, hasta el último momento se agotará el diálogo para alcanzar la mayoría o el consenso, ya que la frase de que “no le muevan ni una coma”, es tiempo pasado.

“No lo hemos practicado nosotros y hemos, con el acuerdo de todos, modificado redacciones completas, y creo que así debe de ser, un Parlamento libre y autónomo”, puntualizó.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

MAAZ