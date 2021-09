Los senderos de Claudia

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum presentó su tercer informe de gobierno. Como todos los mandatarios que asumieron en 2018, la pandemia de COVID es y será el factor que definirá su gobierno. Más que cifras y logros, lo que predomina en el ambiente político capitalino son las especulaciones respecto al futuro de la Jefa de Gobierno, a la que algunos ya ven como la candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Después del 6 de junio y la pérdida de la mitad de alcaldías de la CDMX, Claudia estaba de mal humor, endureció su postura y puso más énfasis en el control de las variables de la pandemia, que en la pandemia misma. A partir de la inauguración del Cablebus, las reuniones con los alcaldes y alcaldesas opositoras y de los resultados de las encuestas de medios de comunicación críticos, en las cuales se precia un considerable aumento en su percepción positiva, Claudia volvió a sonreír.

No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Claudia Sheinbaum ya decidió o está a punto de decidir el sendero que caminará en los próximos años: llegar hasta el final de su mandato o buscar ser la sucesora de AMLO. Si decide terminar su mandato, como lo hizo Ebrard en 2012, sería una buena noticia para los capitalinos, pero no necesariamente para Morena. Probablemente volvería a su vida académica, en la cual también tiene una carrera importante como investigadora. No la veo como parte del gabinete en un probable nuevo gobierno morenista o como legisladora.

Nadie mejor que ella conoce al Presidente. Sabe que la sucesión se jugará a una carta: La voluntad de AMLO y su percepción de la realidad en el momento de la definición. Si Claudia decide transitar por este sendero. La prioridad de los siguientes tres años será mantener la gobernabilidad y estabilidad de la Ciudad, más que en transformarla. Por la vía de los hechos, sólo le quedarían, máximo, dos años de gobierno, pues a principios del 2023, tendría que desplegarse en el país para ganar presencia y aliados, porque una cosa es que el Presidente pudiera apoyarla y otra ganar la elección.

La situación en la Ciudad es complicada para Morena. Aún no esta clara la estrategia para recuperarla. Los efectos de la pandemia siguen, principalmente, faltan políticas para la clase media. Ante una eventual licencia de Claudia para buscar la candidatura presidencial, Martí Batres sería el más adelantado para concluir el mandato, pero el actual secretario aspira ser candidato a jefe de Gobierno, por lo cual tendría que buscarse un perfil que cierre el sexenio adecuadamente.

Claudia Sheinbaum tiene los méritos para buscar la Presidencia de la República, pero de igual manera Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que también traen sus estrategias. Eso pienso yo, ¿usted que opina?

ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

MAAZ