Hostilidad entre Alfaro y Palacio Nacional

El inquilino de Casa Jalisco, Enrique Alfaro, ve el activismo de María Luisa Albores, secretaria federal del Medio Ambiente, en favor de la Federación de Estudiantes Universitarios, que lidera Javier Armenta, y la comunidad de Huentitán, un mensaje de Palacio Nacional, en la disputa por el preciado desarrollo inmobiliario Iconia. La respuesta el miércoles fue exigir a AMLO no centralizar el Gobierno, ante un caldo de cultivo antialfaro.

CHIHUAHUA: Bien haría la gobernadora Maru Campos en revisar y castigar la corrupción en la Junta Centra de Agua y Saneamiento, que encabeza Facundo Ismael Rodríguez Gallegos. De paso sería muy saludable que el director de Conagua, Germán Martínez, haga lo mismo. Desde que dejó la coordinación de gabinete del nada transparente ex gobernador Javier Corral, Rodríguez ya traía un negro historial.

TOLUCA: El alcalde electo, Raymundo Martínez Carbajal (PRI), al tomar posesión, desde la alcaldía, operará un frente AntiMorena. Impulsará a Ricardo Moreno, Liliana López y Alberto Saladino con su Proyecto21. Por lo pronto el boquete que le hicieron a Morena en los pasados comicios, fue mayúsculo.

TABASCO: Llama la atención que el primer estado que visita como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sea la tierra de López Obrador, además de la reunión que sostendrán el diplomático con gobernadores del Sur en esta entidad. Estarán el canciller Marcelo Ebrard y el gobernador Carlos Merino. Ken manda señales de madurez política y diplomática.

SLP: La primera acción de gobierno de Ricardo Gallardo, el 26 de septiembre cuando tome protesta como gobernador, será la rehabilitación el Parque Tangamanga 1, según su equipo. No importa el problema de inseguridad, ni la pandemia. Son más importantes las banquetas y el alumbrado. Si así inicia su gobierno, con trivialidad, se prevé un estancamiento del Estado.

CHIHUAHUA: De pena ajena. La diputada por Morena, María Antonieta Pérez, se convirtió en presidenta de la mesa directiva por unos minutos. La usurpó al romper un pacto con el PRI y el PAN, para que el priista Omar Bazán la encabezara. En la morenista, el instinto pudo más que la ley y las neuronas. Al final, tuvo que bajarse de la silla con la barbilla pegada al pecho.

MORELOS: En franco desafío al Congreso Federal, que buscaba desaforarlo para detenerlo, el fiscal Uriel Carmona, aseguró que se queda en la Fiscalía “tope lo que tope”, al tiempo que anunció la captura del exdiputado del PES, Marcos Zapotitla Becerro, acusado de violación. Sólo se escuchan los cañonazos en esta sorda guerra en Cuernavaca.

CHIAPAS: En Altamirano, decenas de personas que acompañaban al alcalde del PVEM, Roberto Pinto Kánter, entre ellos su esposa, la alcaldesa electa, Gabriela Roque Tipacamú, vivieron minutos de terror luego que ejidatarios tomaron la Presidencia Municipal y la incendiaron. En un Estado donde no hay gobernabilidad y no se solucionan los problemas, exige apoyo del gobernador Rutilio Escandón (Morena), pero no los oye, ni los escucha.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ