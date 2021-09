¿Con Colón o con sandia?

Hoy le quiero entrar otro tema escabroso, de ésos con los que termina uno peleándose hasta con la familia en la sobremesa. En este mes de la mexicanidad, para algunos es urgente y necesario bajar del pedestal la estatua de Colón, a la que invariablemente le tocan cada año sus huevazos, en avenida Reforma. Otros aseguran que “así no se cambiará la historia”.

Ya de plano la jefecita de gobierno le aventó la papa caliente a los encargados de menumentos. Así que me di a la tarea de sondear este debate con historiadores y el maestro Víctor Ronquillo me dijo que: "El espacio público es de quien lo trabaja y ahora grupos diversos se lo disputan. No hay duda de que tenemos que reconocer a la madre de todos: la mujer indígena...esa madre que debe dejar de ser la chi…fosca".

Por otro lado, el historiador y académico Alejandro Rosas se vio muy salomónico y de plano me propuso: “Debieron haberlo dejado donde estaba y en la glorieta de la Palma, regresar a los Indios Verdes o el nuevo monumento. Así o todos coludos o todos rabones”.

Y quien de plano le dedicó incluso todo un programa en youtube, fue el Doctor Zagal, quien tratando de ser objetivo y no tomar partido… hacía una reflexión bastante amplia acerca de cómo cualquiera de las manifestaciones culturales con las que nos topamos en el día día de nuestro país, podrían llegar a subir al banquillo de los acusados y correr peligro de ser desmanteladas.

Cualquiera: iglesias, estatuas y hasta la megamaqueta en el Zócalo. Imaginen que se organiza algún grupo tlaxcalteca, argumentando que les “es ofensivo porque ellos si lucharon, brazo abrazo con los españoles hasta el siglo XVIII, y a los nobles de ese pueblo se le respetaron por ende sus derechos”. A mí que sinceramente se me resbala lo que me critiquen, me parece muy loable que pongan esa cabeza monumental de la mujer indígena Tlali. Y estoy de acuerdo en que esto no va a cambiar la joda que nos pararon los españoles. Tampoco va a cambiar las condiciones en las que apenas subsisten las mujeres indígenas incluso en la actualidad. Pero haría visible para todas las personas que notaran ese cambio, el hecho de que tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso.

Los españoles no vinieron a civilizarnos. Ni sus formas, ni creencias eran mejores que las nuestras. Y actualmente nos guste o no, somos una gran mezcla de muchas nacionalidades no sólo indígena y española. También tenemos nuestra raíz negra, asiática y sepa Dios. El Colón que lo guarden en algún museo por ser una obra de arte. Y ya que andamos en esas… que vayan pensando en darle una shaineada a Cabeza de Juárez, que la verdad está muy estilo extraterrestre. También que cambien la de Colosio en Reforma, pues se parece más a Jimmy Hendrix.

En una democracia es difícil quedar bien con todos, porque desde el momento que un grupo gana, otros grupos pierden. En la monarquía se acepta lo que diga el jefe, por la fuerza. Así que yo sigo defendiendo la respetocracia. Y ya les hablaré de ella.

