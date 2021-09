Récords y recortes

Uno de los problemas en México es que no sabemos dimensionar, no importa si son 160 millones o 160 mil millones, basta con que se lance una cifra para que la gente (o los bots) digan: “mucho dinero”.

Los actores y productores Diego Luna y Gael García se volvieron tendencia estos días debido a una investigación de Regeneración MX que revela que recibieron 35 millones de pesos en la administración de Felipe Calderón y casi 134 millones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en comparación con la actual administración, que solo contempló cerca de 10 millones.

En octubre de 2020, el Senado aprobó la eliminación de 109 fideicomisos, incluyendo recortes a organismos de investigación, ciencia y tecnología, cine y desarrollo; entre ellos, 65 fondos de ciencia y tecnología, 26 centros de investigación como el CIDE y 18 más relacionados con la cultura y el arte.

Los nombres de Luis Buñuel, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, Diego Luna, Gael García, entre otros, han dado fama a nuestro cine a nivel mundial. Actualmente instituciones como la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Estéticas trabajan para rescatar y conservar la memoria fílmica del país.

Ambulante es una A. C. que apoya y difunde el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. No tengo dudas en que el dinero invertido en arte y cultura es dinero bien invertido, es dinero que nutre el alma. Desde Aristóteles, recuerda Field, que “todas las historias portan los mismos principios, personifican un momento particular del tiempo en que se produjeron y sobre todo, la esencia de la condición humana.”

Realmente me preocupa el nivel de polarización que existe en las redes, el hacer una tragedia por un presupuesto para una asociación civil que así estaba destinado y etiquetado; incluso involucran a Brenda Lozano por ser amiga de la socia de Diego Luna, catalogando a todos como una mafia cultural, intelectual y de pseudo activistas. Esa es la forma de atacar a quienes piensan de forma crítica, y me alegra no verlos caer en provocaciones.

El consultor Fernando Vázquez Rigada señalaba ya en 2015 que “la mejor forma de no oír nada es oír mucho. Quien oye mucho difícilmente escucha, el ruido extremo tiene un efecto: ensordece.”

Eso ocurre en México. En lugar de enfocar esfuerzos en lo importante, seguimos con estadísticas a modo, difundiendo los récords de las remesas como logros, confundiendo con ataques a la oposición, a los medios y a la sociedad civil. Un senador mencionaba en la sesión de ayer una frase de su tierra (Sinaloa), a propósito del reciente Informe de Labores: “La estadística es como el bikini, enseña lo que se quiere enseñar, pero no enseña lo más importante”.

POR ALEJANDRA CERECEDO CONSTANTINO

“Asesora en el Senado de la República”

