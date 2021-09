Televisa dejará Ocesa

Una de las estrategias de Grupo Televisa desde antes de la pandemia ha sido concentrarse en su negocio principal, que es la producción de contenidos para televisión, ahora con varias plataformas.

En ese tenor, esta semana el gigante de medios informó que ha llegado a un acuerdo con Live Nation Entertainment, Inc. para seguir adelante con la adquisición previamente anunciada para venderle su posición accionaria no consolidada de 40 por ciento que tiene en Ocesa Entretenimiento. Como es público, por la venta de ese paquete accionario Televisa que tiene como co-presidentes ejecutivos a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia espera recibir cinco mil 206 millones de pesos. La venta de Ocesa fue anunciada originalmente el 24 de julio de 2019, sin embargo Live Nation Entertainment dijo en 2020 que, con base en varios argumentos, principalmente por efecto de la incertidumbre provocada por la pandemia, no se encontraban obligados a cerrarla.

Ahora se reitera el compromiso y como es normal en este tipo de operaciones, los acuerdos del gigante de medios con Live Nation están sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones y otras condiciones, incluida la obtención de aprobaciones regulatorias, además del cierre de la venta por parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) de Alejandro Soberón Kuri de una parte de su posición accionaria en Ocesa. En ese tenor, el acuerdo contempla que Live Nation retendrá siete por ciento del monto total de la transacción por un periodo posterior al cierre, esto para cubrir posibles pérdidas operativas de Ocesa, por supuesto, si hubiera algún cargo de ese tipo.

LA RUTA DEL DINERO

Ha quedado firme la sentencia que deja a Billy Álvarez fuera de Cooperativa La Cruz Azul: Un Tribunal Colegiado resolvió en definitiva que fue válido el nombramiento de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la cementera. La sentencia tiene fecha de nueve de septiembre, y se dictó luego de que los abogados de Guillermo Álvarez Cuevas, liderados por Federico Sarabia, presentaron solicitud de amparo tratando de echar abajo los nombramientos referidos... Siguen los dimes y diretes en Concanaco Servytur, donde previo a la elección de Héctor Tejado, se decidió llevar a tribunales denuncias penales contra Juan Carlos Pérez Góngora ante la Fiscalía Territorial de Investigación en la alcaldía Cuauhtémoc y ante la Fiscalía General de la República. Con esto, Pérez Góngora no podrá asistir a eventos o instalaciones de esa representación empresarial... A pesar de los daños que trajo el sismo de la semana pasada, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm), Sergio Almazán Esqueda, informó que sigue firme la celebración de la XXXIV Convención Internacional de Minería, del 19 al 22 de octubre en el recinto Palacio Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero...

POR ROGELIO VARELA

