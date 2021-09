Migración desbordada

Las denuncias no son nuevas. Migrantes señalan que desde el Instituto Nacional de Migración se les cobra por agilizar sus trámites y adelantar citas para legalizar su situación en México, alrededor de 10 mil pesos (Centro de Dignificación Humana A.C). En redes sociales, mafias ofrecen “paquetes” para atravesar nuestro país y llegar a EU: entre 9 mil y 14 mil dólares, dependiendo la ruta. Las “tarifas” aparecen en distintos perfiles de Facebook y TikTok. También hay cuotas para pasar por retenes: 3 mil dólares por un “pase provisional a los migrantes”, ha documentado LA Times.

En temas administrativos, un migrante puede pagar, además, mil 200 dólares para acelerar los trámites de asilo en EU. Migrar, además de peligroso, cuesta un dineral.

El Informe Anual resultados de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras de México (EMIF) en 2019 estima que el porcentaje de migrantes centroamericanos que contrataron los servicios de un coyote fue: Guatemala (63.9%), El Salvador (48.5%) y Honduras (17.6%).

El Departamento de Seguridad Nacional de EU estima que, gracias al coyotaje, las organizaciones criminales obtienen ganancias de entre 30 mil y 180 mil dólares anuales. Esa es la realidad.

México he buscado salidas a la crisis de migrantes, sin embargo, la ola de centroamericanos, haitianos y hasta venezolanos que huyen orillados por la violencia, pobreza y marginación, no para. EU no quiere migrantes merodeando su frontera. Nos quiere de policías. Y nos tiene de policías. México no provoca la crisis, pero la tenemos en nuestra puerta al sur.

La realidad de miles de personas contrasta con otra que no hay que obviar. Algunos migrantes, sobre todo del grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, no les interesa lo que México ofrece. No necesariamente buscan empleo o refugio aquí, lo que quieren es que se les permita, incluso, sin tener identificación vigente, transitar libremente por territorio mexicano. Eso implica un riesgo enorme para las instituciones, la seguridad y la integridad de quienes viven en nuestro país, pero, sobre todo, de los propios migrantes.

Vamos a los hechos. ¿Hay operativos de la GN para contener el paso de migrantes? Sí. ¿Sería deseable que los migrantes pudieran encontrar mejores condiciones de vida? Desde luego. ¿Están interesados todos los integrantes de las caravanas en quedarse aquí? No necesariamente. ¿Quieren llegar a EU? Sí. ¿Lo intentan sin identificarse? Algunos. ¿Es riesgoso para ellos? Sí, ya hemos visto tragedias como la de San Fernando, Tamaulipas. ¿Es peligroso abrir la puerta a quien no se identifica? También; no sabemos quién cruza. ¿Deben poder atravesar el país sin documentación? No. ¿Eso es violar sus derechos humanos? No me parece; es ordenar la migración.

La situación está jodida. México no puede solo, como tampoco ha podido EU, ni mucho menos los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Se requiere una política regional integral.

