Delfina debe enfrentar la ley

El robo de 12.8 millones de pesos del salario de los empleados del ayuntamiento de Texcoco en la gestión de Delfina Gómez (2013-2015) para la causa de Morena y el financiamiento de campañas políticas, como la suya y la del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, es muestra de la corrupción con que opera la 4T. En la denuncia de la senadora Xóchitl Gálvez contra la titular de la SEP por cobro del diezmo a trabajadores texcocanos, hay al menos cinco delitos por los que la maestra debe enfrentar la ley: asociación delictuosa, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado, y uso ilícito de atribuciones y facultades. Si el Presidente insiste en exonerar a priori por sus delitos a Delfina, confirmará que esa lucha contra la corrupción e impunidad es propaganda de dientes para afuera; al final, la 4T es un gobierno de expriistas.

*Acostumbrados a vivir del erario, muchos legisladores y funcionarios que en su vida han emprendido alguna empresa, pero diseñaron la ley para el outsourcing, metieron en tremendo lío a pequeños y medianos empresarios que no le encuentran la cuadratura al círculo. La Concanaco-Servytur asegura que cerca de 40% de empresas de comercio, servicios y turismo no han iniciado o completado trámites para cumplir con la reforma. Ante el temor de ser sancionados, muchos optarán por despedir trabajadores y otros reducirán salarios para compensar la carga administrativa que implica la nueva legislación laboral.

*“El gobierno de México no es pelele de Estados Unidos, no aceptaremos presiones de ningún gobierno”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las críticas por la persecución y maltrato que ha emprendido el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional contra migrantes haitianos y centroamericanos en la frontera sur de nuestro país. Sin embargo, existen compromisos FIRMADOS con EU que echan por tierra la poco diplomática declaración del Presidente. En marzo, Joe Biden designó a Kamala Harris como encargada de parar el flujo migratorio que, de enero a julio, llegó a un millón 113 mil migrantes detenidos. Tampoco se puede ignorar el memorándum de entendimiento firmado el 8 de junio por el propio AMLO y Harris, que implica “el compromiso de impedir la migración al norte”, a cambio del envío de vacunas antiCOVID-19 a México y Centroamérica. En pocas palabras, no se trata de negar ser un gobierno pelele, pero sí de cumplir compromisos binacionales FIRMADOS, o atenerse a las consecuencias.

*La invitación del presidente López Obrador al gobernador saliente de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz, para que ocupe nuestra embajada en España es un guiño de la 4T con el priismo, por aquello de las reformas en el Congreso para el segundo trienio de la administración federal. En el caso del panista Pancho Domínguez, está difícil que el queretano rompa con el blanquiazul, siendo uno de sus mejores gallos para la grande, y en el caso de Silvano, mejor ni hablamos ¿verdad?

*Ahora que la 4T está a la caza de aerolíneas para llevarlas al aeropuerto de Santa Lucía, una de las primeras que dijo NO es Air

Canada, alegando que esa terminal carece de estudios de viabilidad. Con el tema de seguridad, las compañías aéreas no juegan.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL