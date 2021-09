Línea 12: ¿Nadie vio las fallas?

Según el Dictamen Técnico elaborado por la empresa noruega DNV, presentado esta semana, el desplome del tramo elevado de la Línea 12 pudo evitarse. Quienes tuvieron información a su alcance y no actuaron ante el riesgo inminente, incurrieron en delitos y responsabilidades.

El informe señala que la caída ocurrió “como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”.

“Como resultado, la estructura compuesta estaba operando con dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron con condiciones de carga para las que no estaban diseñadas.

“Lo anterior, creó condiciones que llevaron a la distorsión del arco y redujeron la capacidad de estructura para soportar la carga”, se apunta en las conclusiones del documento leído por el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Jesús Esteva.

“Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes, y pernos mal colocados”, concluye. La culpa, pues, ¿es de los pernos? ¿Quién debió ponerlos y no lo hizo? ¿Quién supervisó que estuvieran? ¿Quién revisó que las vigas no experimentaran “condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”?

•••

El dictamen apunta que, pese a ese cúmulo de fallas localizadas, la tragedia pudo no suceder.

Al menos desde diciembre de 2019, existía evidencia capturada por un dron que daba cuenta de fallas en la estructura que colapsó 17 meses más tarde. ¿Nadie las vio en el gobierno capitalino? ¿No las observó Florencia Serranía que recibió y mantuvo en funcionamiento la Línea? ¿Ella que, además de ser “sólo la directora” del Metro, también fungía como responsable del mantenimiento, no se dio cuenta? ¿Nadie le informó?

Más de cuatro meses han pasado desde la tragedia en que murieron 26 personas y no hay justicia. Tampoco verdad. No hay una sola orden de aprehensión librada, no hay una sola persona detenida, ni siquiera despedida.

El peso del colapso se recarga en “el pandeo de vigas ante la falta de pernos en una longitud significativa”. En otras palabras, la culpa es de todos y de nadie. La culpa es de “la infraestructura” y “el mantenimiento”. ¿No hay responsables de una y otra? ¿Quién pagará las muertes? La tragedia pudo evitarse. ¿Quién recibió y avaló la operación de la Línea? Para hablar de justicia hacia las 26 familias que perdieron a un ser querido, se necesita que haya verdad. Y por ahora, hay más preguntas que respuestas.

•••

-OFF THE RECORD: ¿Se rompió la cadena de custodia de algunas pruebas recabadas por DNV, enviadas para su análisis a EU? ¿Fue violado el embalaje de las muestras?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL