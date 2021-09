La papa caliente

Algo que seguro les causa dolor de cabeza a la Jefita de Gobierno, Slim, Marcelo Ebrard y muchos más en el camino… es lo del accidente de la Línea 12. Según la empresa Noruega, el desplome ocurrió “por pandeo de vigas ante falta de pernos en una longitud significativa”.

Y cuando ya estábamos todos quedándonos con esta versión que sale el despacho de Regino Abogados, representando al señor Horcasitas, quien fuera el director del Metro en las épocas de la construcción de la mentada Línea 12 y que nos voltean la tortilla.

El doctor Gabriel Regino ha dado muchas entrevistas y ya platicando más de cerquita con él (porque eso sí, platica muy sabroso), me hacían notar algunos puntos: “El informe lo tradujeron a modo. El informe de la Fiscalía lo están haciendo, pero copiándolo de la empresa Noruega”. Recordemos que la empresa DNV no está reconocida para hacer dictámenes forenses y que la investigación en realidad se la tendría que echar la Fiscalía. Y me comenta el Dr. Regino: “El dictamen de la empresa Noruega me recordó al gran Jolopo: no pago para que me peguen”. Y se sigue: “Los problemas entre esas dos columnas ya se habían detectado a raíz del sismo del 2017. Hay una declaración extraordinaria del propio Gaviño donde admite que reforzó la columna 12, pero no la 13”. Luego Regino descubre un detalle muy curioso del que no teníamos noticia, y lo descubre precisamente en el informe de DNV y es la existencia de una revisión mediante dron: “En efecto, en diciembre de 2019, el gobierno de esta administración a través de la Secretaría de Obras mandó un dron para revisar la situación de las columnas 12 y 13. Y sabían que estaban mal porque ya había una separación de las vigas y lo dejaron sabiendo que eso se tenía que corregir, pero por falta de mantenimiento o vete tú a saber la motivación no hicieron nada”.

La verdad es que teorías del complot hay muchas… incluso una dice que el tema de fondo en la Línea 12, es que un sabotaje con fines políticos que se hizo desde la administración de Joel Ortega y de Miguel Ángel Mancera. Ay jijos. Pero según el Dr Regino, esto se aclara fácil: falta de mantenimiento. Y para ejemplo, cita que “la, en ese momento, directora del Metro, dejó vacante durante un año la plaza de jefe de mantenimiento. Y se aventó la puntada de decir que ella asumía la plaza de jefe de mantenimiento… y justo se les quema el puesto de mando central”.

Asegura el despacho que está, incluso, pidiendo a transparencia el informe completo en inglés porque el presentado en español no representa toda la información. Por cierto hay un detalle simplemente surrealista. Me cuentan que “con relación a los pernos Nelson mal colocados, que no es correcto el dato y no lo pueden demostrar, porque hasta el acero perdieron en Estados Unidos.

La empresa Noruega mandó hacer periciales a su laboratorio en Estados Unidos y se les perdió hasta la cadena de custodia”. Charros, charros.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

dza