La Casa de Papel para siempre

El final para La Casa de Papel se acerca y por lo menos para este momento los más grandes fans del seriado ya pudieron ver los primeros 5 episodios del desenlace de la que hoy es la serie más vista de todo el mundo.

Lo que comenzó en 2017 como una serie de dos temporadas y terminó siendo comprada por Netflix, se convirtió en todo un fenómeno que no quisiéramos que acabara. Es algo muy curioso pero cada que anunciaban que venían más capítulos de La Casa de Papel, por lo menos a mi, me venía es una sensación agridulce, pues por un lado quería seguir viendo a estos grandes personajes pero por otro también entendía que la historia ya no daba para más, que el Profesor y sus secuaces podían seguir atracando lugares increíbles como quizá el Museo del Louvre en París o sacar piedras ancestrales del Coliseo Romano y al final todo iba a ser pan con lo mismo. Porque eso es lo sucede cuando alargas una historia, el argumento inicial se pierde entre la avaricia de sus creadores y uno ya no sabe ni lo que está viendo. A pesar de que para mi gusto, la serie debió haber terminado hace dos temporadas, debo reconocer que su creador Álex Pina lo hizo muy bien porque logró mantener la tensión del seriado y el interés de los usuarios en estos cuatro años.

La muerte de uno de los personajes más queridos (Nairobi) en la temporada pasada, le dio a Pina la clave del éxito para esta quinta y última temporada, porque sí, también en ésta muere uno de los personajes más importantes (no se preocupen, no les voy a spoilear, aunque para estas alturas seguro ya saben de quién se trata). Este acontecimiento ya se había dado a conocer semanas antes y creo que todos los fans de la serie intuíamos de quién se podía tratar. Obvio no paré de llorar en esas últimas escenas brutales que fueron especial y espectacularmente musicalizadas. Y es que esa es la magia de esta serie, el dramatismo tan bien mezclado con el humor y la acción. Eso por un lado, y por el otro que para mi gusto cambió la forma de contar una historia en la que el maleante es reivindicado. En estos tiempos en los que la irreverencia predomina en las redes sociales y en la vida, los llamados antihéroes hoy resultan ser más atractivos que los propios superhéroes y no los culpo pues definitivamente son más divertidos.

A pesar de que Netflix no da a conocer los ratings de sus proyectos, se dio a conocer que hoy por hoy La Casa de Papel es la serie más vista en el mundo, o por lo menos así lo fue el día del estreno de la quinta y última temporada la cual se podrá ver el próximo 3 de diciembre. Así es que aún nos quedarán algunos meses más de incertidumbre con respecto a lo que sucederá en este gran final.

Por lo pronto no queda más que felicitar a Alex Pina y los creadores de este seriado pues la producción fue de primera, así como el guión, las actuaciones, vestuario, música, fotografía y más. Desde ya comienzo a sentir ese vacío post serie que siempre deja la ultima temporada, pues no me considero lista para dejarla ir, como seguramente muchos de los actores quienes a partir de ahora tendrán el gran reto de dejar a un lado a estos personajes icónicos para poderse abrir puertas en otro tipo de proyectos que nada tendrán querer con este tipo de series.

Aplauso de pie para la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. Muy recomendable con unos pañuelos a lado.