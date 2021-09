Fear and Loathing in Las Vegas

Desde lo kitsch de una boda estilo "Elvis", el tour nocturno de "antropología", las imperdibles excursiones al Gran Cañón, al desierto onda Área 241, a la presa Hoover, hasta la aventura en el cañón del Antilope, Las Vegas es un gran destino para viajar.

No por nada TIME Magazine lo incluyó dentro de la lista de los 100 World’s Greatest Places 2021 junto con dos lugares en México: Puerto Escondido, Oaxaca, y La Paz, Baja California Sur.

Obviamente por la presencia, en ambos casos, de los hoteles de Grupo Habita.

Pero Vegas, es Vegas, baby! Hoteles como el más nuevo Resorts World Las Vegas inaugurado el pasado 24 de junio con su Gatsby’s y el "monopolio" de los usual suspects bajo del "paraguas" de MGM Resorts y sus lucky 13 entre los que destacan ARIA, Bellagio, y NoMad Hotel, así como los otros más nuevos como el Delano, el Virgin Hotel (ex Hard Rock Cafe Hotel), y el Park Hotel.

El shopping de the usual suspects en el centro comercial Crystals con su James Turrell y, el secreto mejor guardado, la pieza del artista op cit dentro de la tienda de Louis Vuitton, by invitation only, donde la luz cambia toda percepción y genera una inmersión total fascinante.

Hoy, hoy, hoy ya que no podemos ver al interior de la nave espacial de Elon Musk hay que usar la transportación creada por Musk Boring Co. (Teslas, obviamente), para la movilidad entre puntos de interés de Vegas y el Centro de Convenciones.

Que si el novísimo estadio Allegiant de los Raiders -equipo del primer jugador abiertamente gay de la NFL-, hasta los conciertos de Bruno Mars en Park Theater o las peleas de box omnipresentes.

Residencias eternas de cantantes como Gwen Stefani o Shania Twain o, para agendar conciertos como el de Bronco el próximo 18 de septiembre, Sting el 29 de octubre, o The Rolling Stones el 6 de noviembre, ¡sin su baterista, Charlie Watts!

¡Imperdibles todos!

Lo más nuevo es descubrir es "la mota", organizado por Las Vegas Cannabis Tour.

Lamentablemente, habrá que esperar todavía para ver el lobby con las piezas de Damien Hirst en op cit, pero más arte contemporáneo se puede apreciar en Seven Magic Mountains con su Ugo Rondinone.

Luces espectaculares en Fremont y, por allí mismo, museo, pero de otra variedad, en The Mob Museum o los murales, graffitis y arte público allí cerca.

Para comer, el Famous Food Mega Court del Resorts. All of the above, para sentirte como protagonista de tu propia peli.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

