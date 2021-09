Divide y vencerás

Están por cumplirse tres meses de las elecciones del 6 de junio, en las que los partidos de oposición (PRI, PAN y PRD) pusieron contra la pared a Morena, al Gobierno de la CDMX y al presidente López Obrador, pero más tardaron en construir esta coalición que en colocarla en riesgo de desaparecer.

Aunque públicamente se esmeran por mostrarse como un monolito, las aspiraciones políticas de cada uno de los nueve alcaldes recién electos, las características de sus demarcaciones y los intereses de sus partidos han hecho pedregoso el camino para transitar juntos, tal y como se lo propusieron con el surgimiento de la Unión de Alcaldes de la CDMX.

Por más que se afanan para crear una agenda común, hay temas, intereses y acuerdos en los que no coinciden, lo cual es aprovechado por los gobiernos local y federal que, sin proponérselo, ya lograron testerear la unidad opositora.

El lunes, por ejemplo, mientras los alcaldes, encabezados por Sandra Cuevas, intentaban llegar al recinto de Donceles, los coordinadores de los diputados locales del PRI, PAN y PRD, no sólo se reunían con el secretario de Gobierno, Martí Batres, sino que fueron ellos los que avalaron la realización de un periodo extraordinario, motivo de la protesta. Además, si hubo presencia policiaca en las inmediaciones del Congreso fue gracias a que la panista Ana Patricia Báez la solicitó en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva.

Esto y la reunión con Batres pudieron haber sido trámites legislativos comunes, lo que no es común es que los legisladores de oposición no hayan alertado a sus alcaldes. No lo hicieron porque, en el caso del PRI, sus diputados, encabezados por Tonatiuh González, traen una agenda diferente a la de las alcaldías, lo mismo que el perredista Víctor Hugo Lobo, quien avaló el extraordinario en su calidad de presidente de la Jucopo. Bajo esta lógica, no hay intrigas ni mensajes ocultos del gobierno. La realidad es que hay fisuras en el bloque opositor y eso se constatará en los próximos días. Por lo pronto, los alcaldes priistas Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, y Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras, no asistieron a la conferencia-protesta que terminó en zacapela el pasado lunes, ni a la conferencia conjunta de ayer, vacío al que se sumaron su líder nacional, Alejandro Moreno, y su coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira.

•••

Tal y como lo hemos publicado en este espacio, el senador Ricardo Monreal reiteró ayer su deseo de ser candidato a la Presidencia en 2024. Dijo que no quiere ser excluido por nadie ni por nada, y que buscará a sectores de buena fe que quieran profundizar la vía democrática del país, que generen un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación. Lo que no dijo es que, todo eso, no existe en la actualidad.

•••

Y como dice el filósofo Nomeacuerdo: “La carne contra la carne produce un perfume, pero el roce de las palabras no engendra sino sufrimiento y división”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL